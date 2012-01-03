به گزارش خبرگزاری مهر، رامین خواجه احمدی با اشاره به ضرورت توسعه فضای سبز شهری گفت: پارک بزرگ نیل شهـر با سه میلیارد ریال هزینه احداث و برای استفاده عمومی همشهریان افتتاح شد.

شهردار نیل شهر همچنین درباره پیشرفت فیزیکی عملیات احداث ساختمان اداری شهرداری این شهر گفت: این پروژه عمرانی 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: پروژه آسفالت خیابان های ولیعصر (عج) و ابوالوفا بوزجانی با صرف هزینه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به پایان رسید.

نیل شهر، سال 84 با ارتقاء روستای نیل آباد مرکز بخش بوژگان در شهرستان تربت جام تشکیل شد.