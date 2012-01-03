به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه نظری پور در این باره اظهارداشت: به دلیل نیاز مبرم مجموعه شهرداری قزوین به نقشه های به روز به ویژه درحریم شهر برای استفاده در صدور پروانه ساختمانی حریم شهری و بهره برداری در سیستم یکپارچه شهرسازی، قرارداد تهیه عکسهای دیجیتال منعقد شد.

وی افزود: عکس های مربوط به نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، جانمایی پروژه های سرمایه گذاری در بوستان باراجین بر روی نقشه، کاهش بازدید میدانی توسط کارشناسان شهرداری، شناسایی مرز باغستان های سنتی در این قرارداد پیش بینی شده است.

نظری پور تصریح کرد: مقیاس عکس برداری 1:8000 است که قابلیت تهیه نقشه های رقومی تا مقیاس 1:2000 را در سیستم مختصات جهانی (UTM) خواهد داشت و طبق مفاد قرارداد با اخذ مجوز پرواز، عملیات عکسبرداری از مهرماه امسال آغاز خواهد شد و پیش بینی می شود تا اسفند ماه سال جاری کلیه فرآیند پرواز، مختصات دار کردن، موزائیک کردن و سایر موارد به پایان برسد.

این مسئول تصریح کرد: این پروژه با دو میلیارد ری اعتببار اجرایی می شود.



معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین یادآورشد: قرارداد تهیه عکسهای هوایی دیجیتال رنگی از استان قزوین و حریم آن به مساحت 40 هزار هکتار با سازمان جغرافیایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منعقد شده است.

