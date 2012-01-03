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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

مشاهده مواردی از تب Q در شرق کشور

مشاهده مواردی از تب Q در شرق کشور

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، از مشاهده مواردی از تب Q در شرق کشور خبر داد و گفت: اگر این بیماری زود تشخیص داده شود، درمان آسانی دارد.

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تب Q یک بیماری مشترک بین دام و انسان است که مواردی از این بیماری در شرق کشور مشاهده شده است.

وی با اعلام اینکه این بیماری اغلب از طریق دامهای قاچاق در شرق کشور وارد می شود، افزود: این بیماری با تب و لرز، بزرگ شدن غدد لنفاوی و در ادامه با استخوان درد، بدن درد و گاهی همراه با اسهال و حالت تهوع بروز می کند.

این متخصص بیماریهای داخلی ادامه داد: اگر این بیماری زود تشخیص داده شود، درمان آن آسان است اما اگر دیر متوجه ابتلا به این بیماری بشویم احتمال دارد که بیمار نیاز به بستری در بیمارستان داشته باشد.

خسرونیا در خصوص احتمال مشاهده این بیماری در نقاط مرکزی کشور، افزود: چنین موضوعی بعید است چون تعداد دامهای قاچاق اندک بوده و در شرق کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

کد مطلب 1500021

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