هزینه ای از تاجران برای بازرسی از مبدا در چین گرفته نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر کاظمی افزود: این موضوع که از تاجران برای صدور گواهی نامه و بازرسی از مبدا در چین هزینه‌ای گرفته می‌شود، صحت ندارد.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: لازم است تاجران مربوطه به این امر توجه کافی داشته باشند.

وی عنوان کرد: البته ممکن است تولیدکنندگان چینی به دلیل بالا بردن کیفیت محصولاتشان از تاجران ایرانی هزینه بیشتری دریافت کنند که این ربطی به صدور گواهی نامه ندارد.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: اگر تاجری مشکلی در زمینه دریافت وجه در ارتباط با بازرسی از مبدا کالاهای صادراتی چین به ایران دارد، می‌تواند موضوع را گزارش دهد.

کاظمی گفت: چنین تاجری می تواند موضوع را از طریق مربوطه یعنی از طریق اتاق بازرگانی ایران و چین به سازمان ملی استاندارد ایران گزارش دهد تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.

این مسئول اضافه کرد: به دنبال گزارش دادن در خصوص چنین مواردی، ما نیز این موضوع را با مسئولان چینی در میان می گذاریم تا پیگیری های لازم انجام شود.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: ‌علاوه بر بازرسی از مبدا کالاهای صادراتی چین به ایران، در گمرکهای کشور نیز نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی همچنان ادامه دارد.