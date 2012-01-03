اجرای طرحهای جدید جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در ارومیه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عصمت پرست صبح سه شنبه در جلسه با مدیران اجرایی شهرداریهای مناطق چهارگانه ارومیه ضمن تاکید بر لزوم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، افزود: اگر کنترل و سد معبر به صورت متمرکز انجام شود، ساخت و سازهای غیر مجاز کاهش یافته و این روند منجر به کاهش ضرر جانی و مالی برای شهروندان براساس اقدام به ساخت و سازهای غیر قانونی می شود .

وی بیان داشت: نظارت و کنترل با متمرکز شدن مناطق چهارگانه و ایجاد حرکت منسجم در این راستا منجر به حل بسیاری از مشکلات شده که این امر به نوبه خود در زیبا سازی و مستحکم سازی ساخت و سازهای شهری کمک می کند.

شهردار ارومیه اظهار داشت: برای نظارت بهتر و کنترل دقیق تر، مدیران اجرای مناطق چهارگانه به جای جزیره ای عمل کردن هرکدام در محدوه حوزه استحفاظی به صورت منجسم و واحد اقدام کرده و نتیجه بهتری به دست می آید .

عصمت پرست با اشاره به اینکه حرکت واحد به سوی پایش الکترونیکی در جلوگیری از تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز یک حرکت عظیم و جهادی است، ادامه داد: اجرای تمام رویه ها و قوانین و مقررات به معنای کنترل واقعی در سطح شهر بوده که با فرهنگ سازی در متن جامعه و آموزشهای لازم با شیوه های گوناگون امکان پذیر است.

این مسئول از افزایش 18 درصدی درآمد وصولی شهرداری ارومیه از ابتدای سالجاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در راستای تامین بودجه مصوب سال 90 در ارزیابی عملکرد 9 ماهه با بالغ بر 680 میلیارد ریال شهرداری درآمد وصولی داشته است.

وی با اشاره به اینکه با استقرار مدیریت جدید شهرداری گامهای بلندی در تامین بودجه مصوب برای سال 90 برداشته شد، اظهار داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده شهرداری ارومیه نسبت به افزایش در آمد گامهای بلندی بر می دارد.