ارائه خدمات تامین اجتماعی در دفاتر پیشخوان دولت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحمت الله حافظی روز سه شنبه در دومین همایش سراسری روسای شعب مادر و مسئولان کارگزاریهای رسمی کشور افزود: در صورت تعطیلی کارگزاریها بسیاری از فعالیتهای شعب تامین اجتماعی مختل می شود و با توجه به اینکه جایگزینی برای کارگزاریها وجود ندارد بنابراین بدون تردید فعالیت آنها باید تدوام پیدا کند.

وی گفت: درآمد سازمان تامین اجتماعی در شهریور ماه امسال 1498 میلیارد تومان بوده است و این درآمد با توجه به فضای اقتصادی کشور معنی دار است.

به گفته حافظی، میانگین وصول ماهیانه در 6 ماه نخست سال گذشته 980 میلیارد تومان بود در حالی که هزینه ماهیانه سازمان 1400 میلیارد تومان بوده است.

وی تاکید کرد: ارتقاء خدمات بیمه شدگان تنها با تعامل صحیح میان بخشهای مختلف تامین اجتماعی از جمله شعب و کارگزاریها قابل انجام است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس سیاستهای کلان سازمان تامین اجتماعی و اصل 44 قانون اساسی، تامین اجتماعی به عنوان بخشی از نظام در این راستا حرکت کرده و کارشناسان وظیفه سیاستگذاری و نظارت را برعهده دارند و باید به این سمت حرکت کنند.

حافظی گفت: تامین اجتماعی باید وظایف نظارتی و حاکمیتی را بر عهده بگیرد و از درگیر شدن در کارهای تصدی گری خودداری کند.

وی نبود نیروی انسانی و فضای فیزیکی را از مشکلات تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: سازمان ساز و کاری برای گسترش این چنینی ندارد و باید به سمت روشهای جایگزینی حرکت کرد.

حافظی اظهار داشت: استانداردهای مربوطه به دفاتر پیشخوان دولت و کارگزاریها هم ابلاغ شده تا بتوانند خدمات خود را به سایر سازمانها هم ارائه دهند و حجم عملیاتی آنان گسترده تر شود.

به گفته وی، گسترش فعالیت کارگزاریها به معنی تهدید موقیعت شغلی همکاران شعب نیست و باید آنان وظایف نظارتی را برعهده بگیرند.

حافظی گفت: برخوردهای سلیقه ای در شعب ممکن است ناشی از گویا و شفاف نبودن دستورالعمل ها باشد و باید این دغدغه را برطرف کرد.