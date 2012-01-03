انتصاب 2 رئیس بخش تحقیقات هاری انستیتو پاستور در 5 ماه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی رضا زواره در تاریخ 3/5/90 با حکم دکتر مصطفی قانعی رئیس انستیتو پاستور ایران به عنوان رئیس جدید بخش تحقیقات هاری این انستیتو منصوب و مشغول به کار شد.

دکتر علی رضا زواره با تایید این موضوع که حکم خود را از دکتر قانعی دریافت کرده است، به خبرنگار مهر گفت: در این حکم برای بنده 4 ماموریت مهم تعریف شده بود که ازجمله آنها طراحی پروژه های تولید واکسنهای انسانی است.

وی با اشاره به انتصاب سرپرست جدید بخش تحقیقات هاری انستیتو پاستور ایران توسط معاون پژوهشی این موسسه، افزود: بنده وقتی از این موضوع مطلع شدم در نامه ای به دکتر قانعی، هرآنچه در این مدت کوتاه انجام داده بودم را گزارش کردم.

زواره ادامه داد: برگزاری روز جهانی هاری، برگزاری 2 کارگاه و تهیه نمودار تشکل درون بخشی، از جمله اقدامات و فعالیتهای بنده در مدت 5 ماه مسئولیتم در این سمت بوده است که طی نامه ای به تاریخ 7/10/90 به دکتر قانعی نوشتم.

این در حالی است که دکتر مصطفی قانعی ، رئیس موسسه انستیتو پاستور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر موضوع انتصاب رئیس جدید بخش تحقیات هاری این انستیتو را در حیطه اختیارات معاونت پژوهشی دانست و افزود: بر اساس آیین نامه مدیریت دانشگاهها، انتصاب روسای بخشها بر عهده معاونت پژوهشی است.

وی در ارتباط با حکم دکتر زواره که قبلا توسط رئیس انستیتو پاستور صادر شده بود، گفت: این موضوع مربوط به قبل از ابلاغ آیین نامه جدید بوده است و نیازی به عزل نیست.

به گزارش مهر، اخیرا حکم ریاست بخش تحقیقات هاری انستیتو پاستور ایران توسط دکتر بوذری، معاون پژوهشی این موسسه برای دکتر احمد فیاض صادر شده است.