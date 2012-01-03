انصراف رشیدی و محسنی از شرکت در انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال استعفای آیت الله ذکرالله احمدی از کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی، شب گذشته دو نفر دیگر از داوطلبان مجلس انصراف خود را به خبرگزاری مهر اعلام کردند.

غلامرضا محسنی، معاون سابق درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه و عضو فعلی هیئت علمی این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل پاره ای مسائل کاری، انصراف خود را از این رقابتها رسما اعلام می کنم.

وی افزود: امید دارم که مردم در انتخاب فرد اصلح و شایسته خود دقت داشته باشند و بهترین گزینه را برای این دوره از مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند.

محسنی در دوره گذشته رقابتهای مجلس شورای اسلامی، آرا قابل توجهی را به خود اختصاص داده بود.

محمد رشیدی، دیگر داوطلب این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که وی نیز رسما انصراف خود را از این رقابتها اعلام کرده است.

رشیدی نوه آیت الله شیخ فرج الله کاظمی است و در حال حاضر در دانشگاه های سطح استان تدریس می کند.

بر اساس این گزارش، در اولین روزهای آغاز تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، برخی از داوطلبان انصراف خود را اعلام کرده اند.