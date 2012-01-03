آمار دقیق طلاق در شهرستان خلیل آباد مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مرادزاده در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان میزان طلاق در شهرستان بر اساس آمار اداره دادگستری خلیل آباد را شش درصد عنوان کرد.

وی از پیگیری برای اخذ مجوز قانونی ایجاد این دفتر از سوی بخش خصوصی خبر داد و اضافه کرد: هرچند میزان طلاق در شهرستان بسیار پایین است، اما می توان با گسترش فرهنگ اصیل مردم شهرستان، ترویج مسایل ارزشی و اعتقادی و پرهیز از تجمل گرایی در میان نسل جوان این آمار را بیش از پیش کاهش داد.

فرماندار خلیل آباد نسبت ولادت به فوت در شهرستان را 80 به 20 نفر در روز اعلام کرد.

رئیس شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان خلیل آباد، دفن سنتی اموات در آرامستان خلیل آباد و عدم هماهنگی مردم با اداره ثبت احوال را از جمله مشکلات ثبت دقیق وقایع حیاتی دانست.

وی اظهار داشت: بایستی دلایل عدم اقبال مردم از آرامستان و غسالخانه شهر کندر علی رغم امکانات بهداشتی مطلوب آن بررسی و رفع شود.

حسین رضایی رئیس اداره ثبت احوال خلیل آباد نیز از نبود بیمارستان و مرکز زایمان در این شهرستان 50 هزار نفری به عنوان یکی از مشکلات این اداره یاد کرد و ادامه داد: کسب اطلاع از میزان واقعه ولادت به طور روزانه از تمامی بیمارستان های شهرستان های همجوار علاوه بر اتلاف وقت، برای خانواده های شهرستان نیز دردسر ساز است.

وی با بیان اینکه محل تولد تمام متولدین خلیل آباد، کاشمر ثبت می شود تصریح کرد: علی رغم تمام این کاستی ها، اداره ثبت احوال شهرستان خلیل آباد به لحاظ عملکرد در زمره برترین ادارات استان قرار دارد.