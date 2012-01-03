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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

با حضور شخصیتهای بین‌المللی/

یادواره شهید صادق گنجی در برازجان برگزار می‌شود

یادواره شهید صادق گنجی در برازجان برگزار می‌شود

دشتستان - خبرگزاری مهر: یادواره شهید صادق گنجی 22 دی ماه با حضور شخصیتهای بین‌المللی در شهر برازجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتستان صبح سه‌شنبه در جلسه هماهنگی یادواره شهید صادق گنجی در برازجان اظهار داشت: نبرد امروز ما در جبهه‌های فرهنگی است و نبردی مستقیم با دشمن داریم و در این راه شهیدان زیادی را تقدیم انقلاب کرده‌ایم.

غلامحسین خسروی ادامه داد: شهید گنجی در سنگرهایی بیرون از خاک جمهوری اسلامی هم فعالیتهای دشمن علیه نظام را رصد می‌کرد و در آنجا نیز در مقابل هجمه فرهنگی دشمن مقابله می کرد.

وی ادامه داد: همه تلاش خود را برای برگزاری هرچه بهتر این یادواره انجام خواهیم داد. شهید صادق گنجی یک شهید فراملی و مربوط به جهان اسلام است و ما باید برای گرامیداشت این شهید باحداکثر توان و انرژی تلاش کنیم.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداردشتستان نیز در این نشست اظهار داشت: یادواره شهید صادق گنجی با حضور جمعی از مسئولان کشوری، مقامات بین‌اللملی و جمعی از مسئولان پاکستانی روز 22 دی ماه در شهر برازجان برگزار خواهد شد.

بخشعلی دهقایدی اضافه کرد: برگزاری همایش قرآنی، فراخوان مقاله، انتخاب مقالات برتر و نمایشگاهی در این خصوص، از دیگر برنامه‌های این یادواره است.

شهید صادق گنجی در سال  1365و در سن 24 سالگی مسئولیت خانه فرهنگ و سفیر فرهنگی جمهوری اسلامی را در کشور پاکستان برعهده داشت و در 28 آذرماه سال 1369 در مراسم تودیع خود در جلوی در هتل اینترنشنال لاهور پاکستان بر اثر هجوم ایادی استکبار به شهادت رسید.

کد مطلب 1500036

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