به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتستان صبح سه‌شنبه در جلسه هماهنگی یادواره شهید صادق گنجی در برازجان اظهار داشت: نبرد امروز ما در جبهه‌های فرهنگی است و نبردی مستقیم با دشمن داریم و در این راه شهیدان زیادی را تقدیم انقلاب کرده‌ایم.



غلامحسین خسروی ادامه داد: شهید گنجی در سنگرهایی بیرون از خاک جمهوری اسلامی هم فعالیتهای دشمن علیه نظام را رصد می‌کرد و در آنجا نیز در مقابل هجمه فرهنگی دشمن مقابله می کرد.



وی ادامه داد: همه تلاش خود را برای برگزاری هرچه بهتر این یادواره انجام خواهیم داد. شهید صادق گنجی یک شهید فراملی و مربوط به جهان اسلام است و ما باید برای گرامیداشت این شهید باحداکثر توان و انرژی تلاش کنیم.



معاون سیاسی اجتماعی فرمانداردشتستان نیز در این نشست اظهار داشت: یادواره شهید صادق گنجی با حضور جمعی از مسئولان کشوری، مقامات بین‌اللملی و جمعی از مسئولان پاکستانی روز 22 دی ماه در شهر برازجان برگزار خواهد شد.



بخشعلی دهقایدی اضافه کرد: برگزاری همایش قرآنی، فراخوان مقاله، انتخاب مقالات برتر و نمایشگاهی در این خصوص، از دیگر برنامه‌های این یادواره است.



شهید صادق گنجی در سال 1365و در سن 24 سالگی مسئولیت خانه فرهنگ و سفیر فرهنگی جمهوری اسلامی را در کشور پاکستان برعهده داشت و در 28 آذرماه سال 1369 در مراسم تودیع خود در جلوی در هتل اینترنشنال لاهور پاکستان بر اثر هجوم ایادی استکبار به شهادت رسید.