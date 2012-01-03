اصلی ترین عامل طلاق در همدان دخالت های ناپخته دیگران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محققی عصر دوشنبه در کمیته تخصصی زنان و خانواده استان همدان افزود: دعوای شدید، قهر، انتقام، تهدید و تحریم از جمله موارد شایع در زندگی خانوادگی است.

وی از طلاق به عنوان یکی از آسیب‌های پیش روی زوج های جوان همدان نام برد و گفت: 90 درصد مراجعان دادگاه های خانواده با موضوع طلاق مرتبط است.

حسین محققی با اشاره به برگزاری 12 جلسه آموزشی برای زوج های متقاضی طلاق در استان همدان، گفت: پس از برگزاری کلاس ها 85 درصد آنان به زندگی مشترک خود برگشته و از آن ابراز رضایت کردند.

محققی با بیان اینکه در امر ازدواج باید آموزش اولیه صورت گیرد و فرزندان را برای تشکیل زندگی مشترک آموزش داد، گفت: در این امر، نظام آموزش و پرورش طرح و برنامه خاصی ندارد.

وی با بیان اینکه ایران در دنیا در امر طلاق رتبه چهارم را دارد، گفت: اکثر زوج ها طلاق عاطفی دارند.

محققی در ادامه تشکیل و ایجاد پژوهشگاه خانواده در همدان را به متولیان امر خانواده در استان همدان پیشنهاد کرد و گفت: با تشکیل این پژوهشگاه زیر نظر استانداری ریشه یابی بسیاری از مسائل و مشکلات خانواده‌ها ممکن می شود.