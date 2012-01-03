۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

نمایشگاه آثار خوشنویسی در کرج برپا شد

کرج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه آثار خوشنویسی جشنواره "وقف چشمه همیشه جاری" در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار خوشنویسی جشنواره وقف چشمه همیشه جاری در آستان امامزاده حسن(ع) کرج برگزار شد.

مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز اظهار داشت: در این نمایشگاه پنجاه اثر خوشنویسی در قالب خطوط نستعلیق، نسخ ثلث و شکسته نستعلیق در معرض دید عموم قرار گرفته است.

جلیل عسگری ابراز داشت: آثار خوشنویسی در زمینه آیات، روایات، کلمات قصار و سخنان علما و بزرگان در جهت گسترش و ترویج فرهنگ وقف است.

این نمایشگاه 11 دی ماه سال جاری به مدت یک هفته از ساعت 9 صبح تا 19 عصر در امامزاده حسن کرج دایر است.

در مراسم اختتامیه این نمایشگاه نفرات برتر آثار خوشنویسی معرفی می شوند.

کد مطلب 1500044

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
