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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

عملیاتی شدن بیش از 38 درصد تماسهای مردم با پلیس 110 در ایلام

عملیاتی شدن بیش از 38 درصد تماسهای مردم با پلیس 110 در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به رضایت مردم از عملکرد پلیس 110 گفت: بیش از 38 درصد از تماس های مردم با 110 عملیات پلیسی را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی محمد کریمی در تشریح این خبر گفت: نظر سنجی های به عمل آمده رضایت مندی 90 درصدی مردم از عملکرد مرکز فوریت های پلیسی 110 را نشان می دهد.

وی ادامه داد: 38 درصد از تماس های مردم با این مرکز در 9 ماهه ابتدای سال جاری عملیاتی شده و پلیس با تجهیزات و نفرات کامل در صحنه مورد نظر حاضر شده اند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: بقیه تماس های مردم با 110 مربوط به همکاری مردم و اخذ راهنمایی بوده است.

وی با اشاره به افزایش اعتماد مردم به پلیس در استان گفت: روزانه پنج درصد از کسانی که با مرکز فوریت های پلیسی تماس برقرار کرده اند انتخاب و نحوه عملکرد و فعالیت رده های انتظامی در مأموریت های محوله آن مرکز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کرمی یادآور شد: مرکز فوریتهای پلیسی 110 به عنوان یک سیستم خدمات رسان در کشو اعتماد مردم را به پلیس افزایش داده و با پاسخ به نیازهای مردم در طول شبانه روز توانسته است رابطه بین پلیس و مردم را ساماندهی کند.
 

کد مطلب 1500052

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