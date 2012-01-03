رئیس نظام صنفی کشاورزی استان البرز گفت: ساوجبلاغ به عنوان قطب کشاورزی استان البرز، بزرگترین تولید کننده توت فرنگی خارج فصل در کشور است .



فرشید ترابی افزود: سالانه 75 هزار تن توت فرنگی در کشور تولید می شود که 4 هزار تن آن سهم استان البرز است .



وی عنوان کرد: بیشتر گلخانه های توت فرنگی این استان که 400 نفر بهره برداری را به خود اختصاص داده در ساوجبلاغ قرار دارد .

آغاز طرح مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی در البرز



رئیس نظام صنفی کشاورزی استان البرز اضافه کرد: طرح مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی، در گلخانه های این شهرستان در حال اجراست .



ترابی گفت: این کار با هدف حذف سم و کودهای شیمیایی در پرورش توت فرنگی و تولید محصول سالم و ارگانیک اجرا می شود .



وی ادامه داد : برای این کار حشرات مفید شکارگر ازجمله نوعی زنبور و کنه در داخل گلخانه ها رها سازی می شوند .



رئیس نظام صنفی کشاورزی استان البرز بیان کرد: این حشرات با تغذیه از آفت های گیاه توت فرنگی، همچون مگس سفید و شته ها از ازدیاد آنها جلوگیری می کنند .

کاهش هزینه های تولید با حذف سم



رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ هم ابراز کرد: با توجه به حذف سم در چرخه تولید، هزینه های تولید توت فرنگی تا 10 درصد کاهش می یابد .



محمد تاج الدینی افزود: اصول مبارزه بیولوژیک در دوره هایی با عنوان مدرسه در مزرعه یا FFS آموزش داده می شود .



وی تصریح کرد: طرح های تشویقی از جمله اعطای تسهیلات از دیگر برنامه های این اداره برای تولید کنندگان محصول ارگانیک در این شهرستان است .