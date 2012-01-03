رئیس نظام صنفی کشاورزی استان البرز گفت: ساوجبلاغ به عنوان قطب کشاورزی استان البرز، بزرگترین تولید کننده توت فرنگی خارج فصل در کشور است.
فرشید ترابی افزود: سالانه 75 هزار تن توت فرنگی در کشور تولید می شود که 4 هزار تن آن سهم استان البرز است.
وی عنوان کرد: بیشتر گلخانه های توت فرنگی این استان که 400 نفر بهره برداری را به خود اختصاص داده در ساوجبلاغ قرار دارد.
آغاز طرح مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی در البرز
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان البرز اضافه کرد: طرح مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی، در گلخانه های این شهرستان در حال اجراست.
ترابی گفت: این کار با هدف حذف سم و کودهای شیمیایی در پرورش توت فرنگی و تولید محصول سالم و ارگانیک اجرا می شود.
وی ادامه داد : برای این کار حشرات مفید شکارگر ازجمله نوعی زنبور و کنه در داخل گلخانه ها رها سازی می شوند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان البرز بیان کرد: این حشرات با تغذیه از آفت های گیاه توت فرنگی، همچون مگس سفید و شته ها از ازدیاد آنها جلوگیری می کنند.
کاهش هزینه های تولید با حذف سم
رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ هم ابراز کرد: با توجه به حذف سم در چرخه تولید، هزینه های تولید توت فرنگی تا 10 درصد کاهش می یابد.
محمد تاج الدینی افزود: اصول مبارزه بیولوژیک در دوره هایی با عنوان مدرسه در مزرعه یا FFS آموزش داده می شود.
وی تصریح کرد: طرح های تشویقی از جمله اعطای تسهیلات از دیگر برنامه های این اداره برای تولید کنندگان محصول ارگانیک در این شهرستان است.
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