86 درصد مصوبات شورای برنامه ریزی استاندارد ایلام اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه قنبریان از اجرایی شدن 86 درصد از مصوبات شورای برنامه ریزی این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

وی گفت: در 9 ماهه سال جاری، 16 جلسه شورای برنامه ریزی در این اداره کل تشکیل شده و 139 مصوبه نیز در آنها به تصویب رسیده است.

قنبریان ادامه داد: در این جلسات از مجموع 139 مصوبه، 119 مصوبه اجرا و عملیاتی شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین مصوبات مربوط به واحد اداری مالی با 32 مصوبه و روابط عمومی با 30 مصوبه بوده است.

این مسئول بیان داشت: اعضای شورای برنامه ریزی، مسئولان و سرپرستان واحدها هستند و این شورا از اسفند ماه 1387 تاکنون فعال است.