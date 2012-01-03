70 فعالیت بشردوستانه در طرح جهاد محرم روستایی گلستان اجرا شد

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح جهاد محرم با رویکرد اجتماع محور در روستای سرکلاته کردکوی با حضور اعضای داوطلب سراسر استان بمدت یک هفته اجرا شد.

وی اظهار داشت: در طول اجرای این طرح بیش از 70 نوع فعالیت بشردوستانه، امدادی، آموزشی، فرهنگی، عمرانی و حمایتی با مشارکت بسیار خوب درون سازمانی و برون سازمانی به مرحله اجرا در آمد.

وی بیان داشت: آموزش خانه به خانه امداد، آموزش کاردستی به زنان و دختران مانور زلزله، نشستهای دینی و مذهبی، ویزیت رایگان پزشکان متخصص و عمومی بهمراه توزیع رایگان دارو ، بازتوانی بیماران، اهدا خون، آموزش نقاشی در مهد کودک، رنگ آموزی امکان عمومی، مسابقات فرهنگی ورزشی و ... از جمله برنامه های این طرح بوده است.

اکبری عنوان کرد: در راستای برنامه های طرح جهاد محرم سازمان جوانان ،حوزه معاونت داوطلبان جمعیت هلال استان گلستان اقدام به اجرای مرحله دوم طرح مسیحای مهر به منظور ویزیت رایگان بیماران نیازمند به مدت یک هفته کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: در این برنامه که در روستای سرکلاته شهرستان کردکوی با حضور 10نفر از پزشکان عمومی و متخصص شامل متخصصان قلب و عروق ،داخلی ،اطفال ،ارتوپد،زنان و زایمان و فیزیو تراپی به اجرا گذاشته شد بیش از 500 نفر از بیماران معاینه شده و داروی رایگان به آنان ارائه شد.

سرکلاته کردکوی از توابع غرب گلستان است.