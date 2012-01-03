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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

علی ترابی :

موسیقیدانان "نسل دیگر" در جشنواره فجر به روی صحنه می روند

موسیقیدانان "نسل دیگر" در جشنواره فجر به روی صحنه می روند

دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر گفت: با توجه به گرایش بخش قابل توجهی از موسیقیدانان جوان به نوآوری و ارایه آثار متفاوت تصمیم گرفته شد که بخشی با عنوان "نسل دیگر " در جشنواره دیده شود که فرصت ارایه این آثار و اندیشه‌های نو در عرصه‌های مختلف موسیقی به وجود آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ترابی با اعلام این خبرگفت: بخش "نسل نو" به دلیل گرایش روز افزون جوانان به نوآوری در موسیقی و نگاه متفاوتشان به هنر با حضور گروه‌های حرفه‌ای جوان در بیست وهفتمین جشنواره موسیقی فجر راه اندازی شده‌است.

وی با اعلام این که انتخاب عنوان "نسل دیگر" تنها برای یک محدوده سنی محسوب نمی‌شود، افزود: این عنوان تفکری است که در بین بخش قابل توجهی از موسیقیدانان دیده می‌شود که بعضا ازاستادان نواندیش به شاگردان مستعد نیز منتقل شده است. ما همه این جریان را یک نسل می‌بینیم و معتقدیم که با ایجاد فرصت برگزاری کنسرت و شنیده شدن توسط مخاطبان می‌توان جامعه موسیقی پویاتری داشت.

مدیرعامل انجمن موسیقی گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده برای این بخش، یازده گروه در دو نوبت موسیقی کلاسیک و موسیقی ایرانی در فرهنگسرای ارسباران به اجرای برنامه خواهند پرداخت که عمدتا برای اولین بار در جشنواره حضور یافته اند.

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجراز 24 تا 30 بهمن ماه  سال 1390 در تهران وچند شهرستان برگزار می‌شود.
 
کد مطلب 1500093

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