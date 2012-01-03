رابطه ایران و انگلیس قطع نشده/ نوسانات ارزی ربطی به سیاست خارجی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالی در رابطه با وضعیت مهندسان ربوده شده ایران در سوریه گفت: در رابطه با 7 تن از تکنسین های کشور ما که در شهر "حمص" فعالیت می کردند و مشغول پروژه ای در نیروگاه برای خدمترسانی به مردم سوریه بودند حادثه ربوده شدن آنها حادثه خوبی نخواهد بود.

در سلامت کامل هستند



وی افزود: این حادثه نشانگر آن است که عده ای به دنبال فشار آوردن به ملت سوریه و پیشرفت این کشور هستند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما با تمام امکانات به دنبال آزادی هر چه سریعتر این افراد هستیم و طبق آخرین همگی در سلامت کامل هستند.

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر سفر رئیس جمهور به آمریکای لاتین گفت: با توجه به روابط خوبی که بین کشور ما و کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد و در پاسخ به سفرهای مقامات این کشورها به ایران، رئیس جمهور سفر خود را به زودی آغاز خواهد کرد.

وی افزود: سفری که در سطح روسای جمهور باشد حاوی دستاوردهای مهمی برای ملت های دو طرف خواهد بود.

واکنش به اقدامات افراط گرایانه در نیجریه



سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوالی در خصوص فعالیت های یک گروه افراطی در نیجریه در هدف قرار دادن کلیساهای این کشور گفت: همواره اعلام کرده ایم که ما هر گونه اقدام تروریستی را محکوم می کنیم و در یک محیط آزاد با وجود دموکراسی مردم می توانند در امور کشور مشارکت کنند و امیدواریم در نیجریه نیز این مسائل کنترل شود.

مهمانپرست در رابطه با اقدامات ضد دینی دولت آذربایجان که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: سیاست اصولی ما توسعه همکاری ها و استفاده از ظرفیت های فراوان کشورهای همسایه است و فکر می کنیم با توجه به زمینه های مشترک میان کشورهای همسایه از جمله آذربایجان باید از ظرفیت ها حداکثر استفاده را برد.

وی یاد آور شد: حتما وقتی مردم بیشترین رضایت را از آزادی های مذهبی داشته باشند و مشارکت بیشتری در امور کشور کنند دولت ها با اقتدار بیشتری مسائل را دنبال خواهند کرد.

قطع رابطه صورت نگرفته



خبرنگاری در رابطه با وضعیت روابط ایران و انگلیس سئوال کرد که مهمانپرست با اشاره به اینکه به دنبال مصوبه مجلس ایران قطع روابط به کاردار کاهش یافت، گفت: همان زمان نیز اعلام کردیم که اقدام انگلیس در خروج دیپلمات هایش و نیز خروج دیپلمات های ایرانی از این کشور اقدامی شتابزده و نسنجیده بود.

مهمانپرست تاکید کرد: آخرین وضعیت روابط ایران و انگلیس این است که قطع رابطه صورت نگرفته اما فعالیت سفارتخانه های دو کشور به حالت تعطیل در آمده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع حفاظت از منافع در روابط ایران و انگلیس گفت: موضوع حفاظت از منافع زمانی مطرح می شود که قطعی رابطه کوتاه مدت یا بلند مدت اتفاق افتاده باشد و یا پیشنهادی در این خصوص مطرح شود. در حالیکه در موضوع انگلیس این مسائل مطرح نشده است.

دستیار ویژه وزیر امور خارجه با بیان اینکه سیاست اصولی سیاست خارجی ایران توسعه روابط با همه کشورها است، یادآور شد: البته رژیم صهیونیستی را مشروع نمی دانیم و دولت آمریکا و انگلیس نیز سابقه خصومت و اصرار بر آن در رابطه با ملت ایران را داشته اند که انگلیس با واکنش نمایندگان مجلس ایران روبرو شد.

وی ابراز امیدواری کرد همه کشورها از فرصت روابط سیاسی در راستای منافع ملی خود بهره ببرند.

نوسانات ارزی سوژه نشست سخنگو



نوسانات بازار ارز از جمله محورهای نشست خبری این هفته سخنگوی وزارت امور خارجه بود که خبرنگاران به صورت مکرر در این رابطه از مهمانپرست سئوال کردند و سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با این موضوعات با اشاره به اینکه باید از مسئولان اقتصادی کشور این سئوالات را پرسید درباره ارتباط این نوسانات با تحریم ها، گفت: آنچه مسلم است این موضوعات ربطی به تحریم ندارد چرا که تحریم ها هنوز شکل عملی به خود نگرفته است.

مهمانپرست ادامه داد: تنها آمریکا و انگلیس گفته اند که بانک مرکزی را تحریم می کنیم که ما اصلا با آنها مبادله بانکی نداشته ایم و علاوه بر این اجرای آن هم چند ماه طول خواهد کشید بنابراین بحث بازار ارز ریشه در جای دیگری باید داشته باشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بار دیگر تاکید کرد: اتفاقات بازار ارز در حال حاضر ربطی به سیاست خارجی ندارد.

سفر بازرسان آژانس به زودی



وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با دعوت ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: جمهوری اسلامی ایران دعوتی از مقامات آژانس به سرپرستی معاون دبیر کل به عمل آورده که این اقدام در چارچوب همکاری های مستمری است که ایران با آژانس دارد.

مهمانپرست با اشاره به اینکه سفر هیئت آژانس بنا بر دعوت ایران صورت خواهد گرفت، گفت: دعوت ایران نشانگر شفافیت و حسن نیست ایران در همکاری ها با آژانس است.

سخنگوی وزارت خارجه بدون اشاره به تاریخ انجام این سفر، خاطر نشان کرد: فکر می کنم به زودی شاهد حضور این هیئت در ایران باشیم.

وی خبر سفر یکی از نزدیکان ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه عراق به جمهوری اسلامی ایران را تایید نکرد و گفت: در این باره چیزی دریافت نکرده ایم.

خودشان ضرر می کنند



خبرنگار خبرگزاری فرانسه با اشاره به اظهارات محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر احتمال بستن تنگه هرمز و نیز برگزاری رزمایشی توسط جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، سئوال کرد آیا ایران به جمع بندی برای بستن تنگه هرمز با توجه به تحریم های جدید رسیده است که مهمانپرست در پاسخ گفت: در رابطه به تحریم ها که سئوال شده هم حاکی از آن است که تحریم ها کشورهای تحریم کننده را در فشار می گذارد چون وضعیت انرژی در دنیا به شکلی نیست که کشوری مثل ایران که چهارمین دارنده ذخایر نفت و دومین دارنده ذخایر گازی جهان است را بشود حذف کرد.

مهمانپرست در عین حال بیان کرد: ما کمترین میزان صادرات نفت و گاز به اروپا و غرب را داریم و از طرف دیگر فکر نمی کنم کسانی که به دنبال این موضوع باشند خیلی جدی باشند. می بینیم که اختلاف نظر هم بین آنها وجود دارد در هر صورت اولین کسی که در این چارچوب ضرر کند خود آنها هستند.

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با برگزاری رزمایش اخیر نیز گفت: این رزمایش نشانگر عزم جدی کشور ما برای حفظ ثبات و امنیت خلیج فارس و آمادگی کامل برای برگزاری امنیت این منطقه است که امنیت این منطقه حساس باید با آمادگی کامل و به بهترین شکل حفظ شود.

واکنش به فیلترینگ سایت سفارت انگلیس



وی در رابطه با فیلترینگ سایت سفارت انگلیس در ایران گفت: اینکه برخی سایت ها فیلتر می شود یا نمی شود در حوزه کاری ما نیست مسئولان بخش های مختلف با توجه به اقداماتی که در جهت خصومت با منافع ایران صورت می گیرد تصمیماتی اتخاذ می کنند و امیدواریم کشورها از سایت های خود برای توسعه روابط استفاده کنند و اقداماتی صورت ندهند که نسبت به فعالیت آنها تاثیر منفی داشته باشد.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در خصوص تهدیدات آمریکا این تهدیدات را بخشی از سناریوی تبلیغاتی غرب عنوان کرد و گفت: آمریکایی ها بعد از شکست های سنگین در سیاست های خارجی مواجهه با بحران های اقتصادی و سیاسی و نیز بیداری اسلامی اقداماتی را دنبال کردند از جمله جاسوسی و لطمه زدن به مردم ما که با مهار هواپیمای جاسوسی آنها و دستگیری این جاسوس ها با بی اعتباری جدی روبرو شده اند و می خواهند فضا را تغییر دهند.

تناقضات امریکایی ها تازگی ندارد



رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با اظهارات بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا طالبان را دشمن خود نمی داند گفت: این سخن تازگی ندارد. وجود تناقض در رفتار، گفتار و اظهارات مقامات آمریکایی مسبوق به سابقه است زمانی می گفتند طالبان زمینه ساز تروریسم است و برای از بین بردن ریشه های تروریسم لشکر کشی داشتند الان فکر می کنند باید با طالبان ارتباط داشته باشند. این نشان می دهد آنچه اصلا برای آنها اهمیت ندارد واژه های مقدس مانند مبارزه با تروریسم و حقوق بشر است.

به آرای مردم کره شمالی احترام می گذاریم



مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در خصوص تغییر در روابط ایران و کره شمالی بعد از درگذشت رهبر این کشور، گفت: تا جایی که اعلام شده تغییری در سیاست های 2 کشور ایجاد نشده و روابط ما با کشورها بر اساس همکاری است فکر نمی کنم تغییری ایجاد شده باشد ما به آرای مردم کره شمالی احترام می گذاریم.

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص همکاری ها با آژانس که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: ما همکاری خوبی با آژانس دارد همه فعالیت های ما به صورت شفاف و با اطلاع آژانس صورت می گیرد قبل از اینکه بحث جدید شورای حکام مطرح شود ما داوطلبانه اعلام کردیم هیئتی به سرپرستی معاون آژانس به ایران آمدند و سایت ها و مراکز ما دیدن کردند که این اقدام نشانگر اطمینان ما به عملکرد، صلح آمیز و شفافیت برنامه هایمان است و نشانگر آن است که ایران هسته ای شده و فعالیت خود را به صورت بومی دنبال می کند اینکه مجددا دعوت کرده ایم نیز نشانگر آمادگی ما برای همکاری است.

واکنش به طرح پرواز ممنوع در سوریه



مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با طرح کشورهای غربی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه گفت: هر گونه دخالت نیروهای خارجی در کشورهای مختلف از جمله سوریه محکوم است. هم دولت و مردم سوریه موافق اصلاحات هستند نه مداخلات خارجی اما گویا برخی از این اصلاحات خوشحال نیستند.

وی با تاکید بر اینکه مسئله سوریه داخلی است، گفت: ما شاهد حضور و حمایت گسترده مردم سوریه از نظام این کشور هستیم توصیه ما این است که کشورهای دیگر به جای دخالت و تهدید اجازه دهند دولت و مردم سوریه مسیر خوبی را که دنبال می کنند ادامه دهند.

مهمانپرست در خصوص خط لوله صلح نیز گفت: این خط لوله مورد حمایت و تاکید کشور ماست و می تواند برای همه کشورهایی که در مسیر آن قرار دارند مورد استفاده قرار بگیرد بحث های زیادی مطرح شده و کشورهای زیادی ابراز علاقه کرده اند که از آن بهره مند شوند که متناسب با آن مذاکرات فنی صورت می گیرد در هر صورت خط لوله صلح بین ایران و پاکستان تصویب شده و در حال انجام است.

آرزوی رفتن مقاومت بر دل اسرائیل و حامیانش می ماند



خبرنگار شبکه کویتی به اظهارات نخست وزیر قطر مبنی بر اینکه حماس به پایانش رسیده است اشاره کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این خصوص گفت اگر مقاومت در منطقه به نقطه پایان رسیده باشد رژیم صهیونیستی باید از همه خوشحال تر باشد هنوز آثار خوشحالی را در چهره صهیونیست ها نمی بینیم مقاومت بین مردم نفوذ و جایگاه دارد و دلیل فشارهای سنگین بر سوریه نیز تضعیف مقاومت است.

وی افزود: آرزوی پایان یافتن مقاومت در منطقه در دل صهیونیست ها و حامیانش خواهد ماند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی پیرامون اخراج منافقین از عراق گفت: هر جریانی که وارد اقدامات تروریستی شود نقطه پایانش جایی خواهد بود که هیچ کشوری حاضر به پذیرش آن نیست.

چرا منافقین را نمی پذیرند؟!



مهمانپرست به اقدامات دوگانه کشورهای غربی در مبارزه با تروریسم اشاره کرد و با تاکید بر اینکه غربی ها حامیان گروهک تروریستی منافقین هستند گفت: حمایت غرب از فعالیت های تروریستی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و مدعیان حقوق بشر باید به صورت جدی با تروریسم مقابله کنند. غربی ها در مقابله با تروریست صادقانه عمل نمی کنند وضعیت منافقین یکی از این شواهد است.

وی با بیان اینکه باید هر چه سریعتر تکلیف گروه منافقین مشخص شود گفت: اروپایی ها چرا از پذیرفتن اینها سر باز می زنند. این نشان می دهد که آنها دوست دارند نا امنی در منطقه ما باشد و خودشان در امنیت باشند که این پذیرفته نیست.

تا الان سندی نیست



مهمانپرست در رابطه با امام موسی صدر و سرنوشت وی گفت: تا الان نشانه ای از وجود یک سند دقیق و مشخص از آخرین وضعیت امام موسی صدر و همراهانش به دست نیامده است.

جنایت جدید است



سخنگوی وزارت خارجه در خصوص پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی که کنیسه اسرائیل آن را مطرح کرد این اقدام را به منزله جنایت جدید صهیونیستی اعلام کرد و گفت: کشورهای اسلامی باید عکس العمل نشان دهند و انتظار می رود سازمان همکاری های اسلامی برخورد مناسبی با این جنایت جدید داشته باشد.

وی در پایان در خصوص سفر اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین به ایران گفت: مسئولان جنبش حماس و جهاد اسلامی و سران مقاومت از پایگاه های مردمی خوبی برخوردارند که رایزنی های خوبی با کشورهای مختلف دارند و رفت و آمدهایی نیز با کشور ما از گذشته داشته و در آینده نیز خواهند داشت.