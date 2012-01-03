به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب بها سرپرست اداره راه و ترابری گچسر از سوی علی اصغر رضوی مدیرکل راه و ترابری استان البرز به عنوان راهدار نمونه برگزیده شد.

مدیرکل راه و ترابری استان البرز، سرپرست اداره راه گچسر را به دلیل تعهد به کار و تلاشهای شبانه روزی، به عنوان راهدار نمونه استان البرز معرفی کرده است.

انجام اقدامات مطلوب با توجه به حساسیت منطقه و برقراری امنیت و آرامش برای مسافران، از دیگر دلایل انتخاب سرپرست راه و ترابری گچسر به عنوان راهدار نمونه در استان البرز بوده است.

سرپرست اداره راه و ترابری گچسر با حدود 30 سال سابقه راهداری، مسئولیت این حوزه را عهده دار است ضمن اینکه کل حوزه استحفاظی راه گچسر شامل 90 کیلومتر راه اصلی و 150 کیلومتر راه روستایی است.

همچنین حوزه استحفاظی راه گچسر، 11 فقره تونل به طول حدود شش کیلومتر دارد ضمن اینکه وجود 11 فقره گالری بهمن گیر از دیگر مشخصات حوزه استحفاظی یادشده است.

حوزه استحفاظی راه و ترابری گچسر در استان البرز قرار دارد و این حوزه، بخش قابل توجهی از جاده چالوس را در خود جای داده است.

جاده چالوس از پرترددترین جاده های کشور است و هر روزه تعداد قابل توجهی خودرو از این جاده عبور می کنند.