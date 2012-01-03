به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا آزادی در همایش سرگروههای شجره طیبه صالحین شهرستان رزن با اشاره به اهمیت اثر تربیتی حلقههای صالحین اظهار داشت: امروز نظام تربیتی در حلقههای صالحین در دستان با کفایت مربیان حلقهها است.
وی ادامه داد: اگر دشمنان نظام با تهاجم فرهنگی رفتار جوانان را تغییر میدهند مربیان نیز باید در سایه تعالیم فقها و آیات الهی در مقابل دشمنان نظام و برنامههای آنها ایستادگی کنند.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان افزود: در حال حاضر بیش از 18 هزار شبکه ماهوارهای و تلویزیونی علیه ایران تبلیغ میکند تا اسلامهراسی، مصرفگرایی، سبک زندگی غربی، سست کردن بنیانهای خانواده و هنجارشکنی را در ایران ترویج دهند.
آزادی گفت: باید با تکیه بر نیروی ایمان به مقابله با تهاجم فرهنگی پرداخت.
