۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

آزادی:

حلقه‌های صالحین پایگاه‌های مقاومت را به دانشگاه‌های انسان‌ساز تبدیل می‌کند

همدان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان گفت: حلقه‌ های صالحین پایگاه‌های مقاومت را به دانشگاه‌های انسان‌ساز تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا آزادی در همایش سرگروه‌های شجره طیبه صالحین شهرستان رزن با اشاره به اهمیت اثر تربیتی حلقه‌های صالحین اظهار داشت: امروز نظام تربیتی در حلقه‌های صالحین در دستان با کفایت مربیان حلقه‌ها است.

وی ادامه داد: اگر دشمنان نظام با تهاجم فرهنگی رفتار جوانان را تغییر می‌دهند مربیان نیز باید در سایه تعالیم فقها و آیات الهی در مقابل دشمنان نظام و برنامه‌های آنها ایستادگی کنند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان افزود: در حال حاضر بیش از 18 هزار شبکه ماهواره‌ای و تلویزیونی علیه ایران تبلیغ می‌کند تا اسلام‌هراسی، مصرف‌گرایی، سبک زندگی غربی، سست کردن بنیان‌های خانواده و هنجارشکنی را در ایران ترویج دهند.

آزادی گفت: باید با تکیه بر نیروی ایمان به مقابله با تهاجم فرهنگی پرداخت.

کد مطلب 1500100

