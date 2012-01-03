خانه سینما از همان ابتدا مغایر با اساسنامه خود فعالیت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی، صبح امروز سهشنبه 13 دیماه در حاشیه مراسم رونمایی از دو کتاب با موضوع فتنه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت موضوع انحلال خانه سینما گفت: شورای فرهنگ عمومی موضع خود را در این باره اعلام کرده است.
وی با اشاره به جایگاه این شورا تاکید کرد: تمام دستگاههای فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی مانند حوزه علمیه قم، شورای سیاستگذاری نماز جمعه، جهاد دانشگاهی، وزارتخانهها و دستگاههای مختلف که حدود 28 نفر افراد حقیقی و حقوقی را شامل میشوند، در شورای فرهنگ عمومی کشور عضویت دارند.
وزیر ارشاد ادامه داد: اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور در جلسه اخیر خود به اتفاق آرا معتقد بودند که در خانه سینما از ابتدا بر اساس اساسنامهای که شورای فرهنگ عمومی تدوین کرده، عمل نشده است.
حسینی گفت: بر اساس این اساسنامه انتخاب هیئت مدیره باید بر اساس نظر اعضا باشد که توجهی به این مسئله صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی هم با توجه به نظارتی که باید داشته باشد، اعلام کرده که خانه سینما وجاهت قانونی ندارد. البته دفتر توسعه فعالیتها و موسسات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به زودی نظر کامل خودش را که بر اساس بررسیهای حقوقی صورت گرفته، اعلام میکند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سئوال که «آیا انحلال خانه سینما قطعی است؟» گفت: در همین هفته اعلام میشود.
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