شهید "تهرانی مقدم" قهرمان قهرمانان صنعت ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفتمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران، گفت: جهان از جمله ایران در شرایط اقتصادی خاصی قرار دارد و آثار بحران جهانی به تدریج در اقتصاد ما نیز نمایان خواهد شد.



وی با بیان اینکه با بحران جهانی 10هزار شرکت در ژاپن و 135بانک در امریکا ورشکست شده و ارزش بورس های جهان نیز 30 تا 40درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: برای حمایت از تولید توجه به کارآفرینان و صنعت را بهترین راه برای دور زدن تحریم ها و خروج از بحران ها می دانیم. هیچ نسخه ای در دولت وجود ندارد که صنعت و معدن را بدون مشارکت بخش خصوصی پیش ببرد جایگاه بخش خصوصی در ایجاد پویایی بیشتر و اشتغال برای جوانان و تولید و صادرات بیشتر را بسیار مهم می دانیم.



غضنفری با بیان اینکه تحریم بانک مرکزی محتمل بود، تصریح کرد: هرچند آثار تحریم ها در گوشه و کنار در حال نمایان شدن می باشد اما اکنون وقت یافتن راه حل است که جلوی مشکل گرفته شود، طرح شعارهای ضد فضای کسب و کار نمی تواند مفید باشد و کسانی که در پی دامن زدن به این فضا هستند مشکل را بیشتر می کنند.



وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تحکم زیبنده نیست و تحکم مشکل را بیشتر می کند، انحصار در هر شکلی بد است چه در دولت یا هر جای دیگر و این ضد فضای کسب و کار است، بخش خصوصی به تعامل بیشتر با دولت نیاز دارد و باید تعادلی ایجاد کرد که هر کس نقش خود را ایفا کند.



وی متذکر شد: بسیاری از خصوصی سازی ها جواب داده و برخی هم نداده است و برخی کارگران اعتراض کرده اند، باید صدای قوه مجریه را شنید و بگذارید خدمتگذاران شما خدمات درست به شما بدهند.



غضنفری اضافه کرد: حمایت های بانکی و ساده سازی قوانین لازمه کار است متاسفانه قوانینی وضع می شود که دستورالعمل ها را و مجوزها را بیشتر می کند و این ضد تولید است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظاراتی که از قهرمانان صنعت می رود ابتدا ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از صادرات مواد خام است و در این گروه استعداد یابی و جانشین پروری بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به طور حتم تولید در کشور پایدار خواهد ماند و دولت از تولیدکننده حمایت خواهد کرد.

در ادامه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه برای ثابت نگهداشتن نرخ بیکاری در کشور باید سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کنیم که این به معنی سرمایه گذاری سالانه 200 میلیارد دلار است.



وی اظهار داشت: در بررسی برنامه پنجم توسعه با تمام قیل و قال ها و اظهار نظر کارشناسی که با دولت داشتیم بر روی موضوع اشتغال به عنوان مهمترین مقوله پیش روی، اذعان داشتیم.



باهنر تصریح کرد: در خوشبینانه ترین حالت تمام منابعی که می توانیم برای ایجاد اشتغال در کشور ایجاد کنیم از 70 تا 80 میلیارد دلار فراتر نمی رود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای رسیدن به رشد بالای شش درصد و ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال در سال، 120 میلیارد دلار کم داریم!



وی افزود: دولت به ما خرده می گیرد که چرا با ایجاد 2.5 میلیون اشتغال در سال مخالفت می کنید، ما می گوییم اعداد و ارقام باید قابل پذیرش باشد هر چند دولت بسیار تلاش می کند اما باید گفت همین سرمایه موجود هم خوب مدیریت نمی شود.



باهنر متذکر شد: در این واویلا و اوضاع، یک پارادوکس وجود دارد، از یک طرف مسئولان درد و مشکل را می فهمند و با تمام وجود آن را لمس می کنند و طی چهار سال گذشته نیز در مجلس اقدامات متهورانه ای برای آزادسازی فضای کسب و کار انجام دادیم هر چند در اجرای درست اصل44 در جایی با دولت اختلاف روش داریم و معتقدیم برخی رفتارهای دولت می تواند بهتر باشد.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تقدیر از قهرمانان صنعت کشور گفت: سرداران جبهه تولید و کارآفرینی مثل سردارانی هستند که یک زمانی از خرمشهر دفاع می کردند و امروز کسانی که به امر تولید و صنعت همت می کنند قهرمانانی هستند که حالا حالاها نمی توانیم به آنها ادای دین کنیم.

محمد امامی دبیرکل هفتمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران، با بیان اینکه دنیایی است دنیای مرثیه های ما، گفت: مرثیه خصوصی سازی و بازی غول ها و لژیونرهای شبه دولتی، هرگز اجازه بازی با توپ را به جثه های کوچک خصوصی نمی دهند و چنانچه توپ به زمین بخش خصوصی هم رسید، داوران بازی، نتیجه را به نفع خصوصی نماها به پایان می رساندند.



وی ادامه داد: مرثیه ایست آنگاه که بزرگترین واحد نساجی ما نه بر پایه تولید و توان کارگران و متخصصان این صنعت مدیریت شود، بلکه با حضور یک نابغه ملکی و بورسی بر مدیریت آن، با فروش املاک و زمین و مستغلات، دلخوشی برای سهامداران ریز و درشت خود می آفرینند و می گوید ما را چه به رقابت با چین و ترکیه؟! راست هم می گوید، ما را چه به صادرات وقتی درهای واردات این چنین بی رویه ما را له می کند و تحریم مواد اولیه و هزاران پیچ و خم دیگر، صنعتگر را له و خموده تر.



دبیرکل هفتمین جشنواره قهرمانان صنعت، افزود: مرثیه ای است این واردات تا جایی که این روزها دیگر نه تنها کالاهای خانگی و روزمره و پوشاکمان، بلکه میوه و خوراکمان هم چینی شده است! و چگونه این ناله را به سینه فرو برم که سجاده و چادر نماز و تسبیحمان هم وارداتی شده است و کاش این مافیاها و حامیان و دست اندرکاران قهرمانان واردات، کمی هم هوای پاک وارد می کردند. در هفتمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اهدای لوح و تندیس از 37 واحد برگزیده تقدیر شد.