۳۰ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۳۳

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در گفتگو با "مهر" :

اجماع اصولگرايان براي اصلاح طلبان سخت و نگران كننده است // به اين زودي كانديداي نهايي اصولگرايان معرفي نخواهد شد // نظرات هاشمي مورد توجه بوده و خواهد بود

حميد رضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي گفت : جبهه دوم خرداد هيچ شناختي از اصولگرايان ندارند و تمام تلاش ها و اظهار نظر هاي آنها درچارچوب استراتژي تشديد اختلاف بين اصولگرايان است.

حميد رضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر در خصوص زمان معرفي كانديداي نهايي اصولگرايان گفت:علامتي كه حاكي از اعلام  كانديداي نهايي اصول گرادر زمان نزديك باشد، نمي بينم بنابراين همچنان بايد منتظر ماند .

وي درخصوص معرفي كانديداي درسايه از سوي اصولگرايان گفت: اين امربعيد است و فكر نمي كنم كه شرايطي براي بوجود آمدن چنين وضعيتي وجود داشته باشد ، درحال حاضر بحث و بررسي برنامه ها و تيم كاري و نظر سنجي درخصوص پنج كانديداي مطرح شده از سوي نيروهاي اصولگرا ادامه دارد و انشاءالله پس از بررسي هاي لازم گزينه نهايي را معرفي خواهيم كرد .

ترقي درپاسخ به اظهارات برخي ازاعضاي جبهه اصلاحات درباره اينكه اگر هاشمي بيايد اصولگرايان دچارتفرقه و تشتت مي شوند گفت : اين افراد رابطه بين هاشمي رفسنجاني و اصولگرايان را درك نكرده اند واين نشان مي دهد كه جبهه دوم خرداد هيچ شناختي ازاصولگرايان ندارند و تمام اين تلاشها واظهار نظرها  درچارچوب استراتژي تشديد اختلاف بين اصولگرايان است و در همين راستا تلاش مي كنند تا ازهر اختلاف نظري و هرمطلب و موضع گيري درجهت تشديد اختلافات استفاده كنند ونگذارند اصولگرايان به اجماع برسند زيرا اجماع اصولگراين براي آن سخت و نگران كننده است .

وي درخصوص ديدار حزب موتلفه اسلامي با هاشمي رفسنجاني گفت:گفتگو، ديدار و مشورت با هاشمي رفسنجاني در طول اين مدت مستمرا انجام شده و به هر شكلي كه فرصت پيدا شود  نظرات ايشان را درباره  انتخابات جويا و مورد دقت قرارمي دهيم و در تداوم اين كار نيزطبعا نظرات هاشمي مورد توجه بوده و خواهد بود .

ترقي در خصوص تمكين ساير كانديداها بر نامزد نهايي اصولگرايان گفت:براساس توافق اين تمكين انجام خواهد شد ولي بايد ديد توافق شوراي هماهنگي چه كيفيتي خواهد داشت و نحوه همكاري كانديداهاي ديگر به چه صورتي خواهد بود .

