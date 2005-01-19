اجماع اصولگرايان براي اصلاح طلبان سخت و نگران كننده است // به اين زودي كانديداي نهايي اصولگرايان معرفي نخواهد شد // نظرات هاشمي مورد توجه بوده و خواهد بود

حميد رضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر در خصوص زمان معرفي كانديداي نهايي اصولگرايان گفت:علامتي كه حاكي از اعلام كانديداي نهايي اصول گرادر زمان نزديك باشد، نمي بينم بنابراين همچنان بايد منتظر ماند .

وي درخصوص معرفي كانديداي درسايه از سوي اصولگرايان گفت: اين امربعيد است و فكر نمي كنم كه شرايطي براي بوجود آمدن چنين وضعيتي وجود داشته باشد ، درحال حاضر بحث و بررسي برنامه ها و تيم كاري و نظر سنجي درخصوص پنج كانديداي مطرح شده از سوي نيروهاي اصولگرا ادامه دارد و انشاءالله پس از بررسي هاي لازم گزينه نهايي را معرفي خواهيم كرد .

ترقي درپاسخ به اظهارات برخي ازاعضاي جبهه اصلاحات درباره اينكه اگر هاشمي بيايد اصولگرايان دچارتفرقه و تشتت مي شوند گفت : اين افراد رابطه بين هاشمي رفسنجاني و اصولگرايان را درك نكرده اند واين نشان مي دهد كه جبهه دوم خرداد هيچ شناختي ازاصولگرايان ندارند و تمام اين تلاشها واظهار نظرها درچارچوب استراتژي تشديد اختلاف بين اصولگرايان است و در همين راستا تلاش مي كنند تا ازهر اختلاف نظري و هرمطلب و موضع گيري درجهت تشديد اختلافات استفاده كنند ونگذارند اصولگرايان به اجماع برسند زيرا اجماع اصولگراين براي آن سخت و نگران كننده است .

وي درخصوص ديدار حزب موتلفه اسلامي با هاشمي رفسنجاني گفت:گفتگو، ديدار و مشورت با هاشمي رفسنجاني در طول اين مدت مستمرا انجام شده و به هر شكلي كه فرصت پيدا شود نظرات ايشان را درباره انتخابات جويا و مورد دقت قرارمي دهيم و در تداوم اين كار نيزطبعا نظرات هاشمي مورد توجه بوده و خواهد بود .

ترقي در خصوص تمكين ساير كانديداها بر نامزد نهايي اصولگرايان گفت:براساس توافق اين تمكين انجام خواهد شد ولي بايد ديد توافق شوراي هماهنگي چه كيفيتي خواهد داشت و نحوه همكاري كانديداهاي ديگر به چه صورتي خواهد بود .