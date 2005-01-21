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۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۱۳

معاون طرح و برنامه مركز امور مشاركت زنان در گفتگو با "مهر" خبر داد :

اختصاص 7 ميليارد تومان براي توسعه مشاركت زنان در سال 84

معاون طرح و برنامه مركز امور مشاركت زنان گفت: با توجه به پيش بيني هاي انجام شده در سال 84 ، 7 ميليارد تومان در قالب برنامه 30203 به توسعه مشاركتهاي فرهنگي اجتماعي زنان اختصاص پيدا خواهد كرد.

رضا توفيقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص بودجه مربوط به امور به زنان در سال 84 گفت: در لايحه بودجه ، اعتباري به مركز امور مشاركت زنان درخصوص طرحهاي مشتركي كه با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي مختلف درچارچوب ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه كشور اجرا مي كند، تعلق مي گيرد .

وي افزود: بدين منظور 3 ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبار براي مركز امور مشاركت زنان پيش بيني شده كه اين رقم نسبت به سال گذشته از افزايشي برخوردار نبوده است.

وي خاطر نشان كرد: همچنين چندين سال است به منظور توسعه مشاركت فرهنگي واجتماعي زنان برنامه اي تحت عنوان 30228تدوين شده كه براساس آن تمام وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي درصدي از بودجه اجرايي خود را بايد به موضوع زنان و فعاليتهاي مربوط به توسعه مشاركت زنان اختصاص دهند و بدين منظور سال آينده ، حدود 7 ميليارد تومان در قالب اين برنامه به طرحهاي زنان تعلق خواهد گرفت.

معاون طرح و برنامه مركز امور مشاركت زنان گفت: درسال 84 كد برنامه 30228 به كد 30203 تغيير مي كند اما در محتواي برنامه توسعه مشاركت فرهنگي اجتماعي زنان تغييري ايجاد نخواهد شد.

توفيقي افزود: سال 83 ، در حدود 8 ميليارد تومان اعتبار به برنامه ها و توسعه مشاركت زنان در استانهاي كشور اختصاص يافت كه تاكنون بيش از 7 ميليارد تومان آن تعلق گرفته و به موجب آن 842 طرح در مورد امور زنان در سراسر كشور اجرا شده و مابقي اين اعتبارات نيز تا پايان سال جذب خواهد شد.

 

کد مطلب 150013

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