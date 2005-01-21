اختصاص 7 ميليارد تومان براي توسعه مشاركت زنان در سال 84

رضا توفيقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص بودجه مربوط به امور به زنان در سال 84 گفت: در لايحه بودجه ، اعتباري به مركز امور مشاركت زنان درخصوص طرحهاي مشتركي كه با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي مختلف درچارچوب ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه كشور اجرا مي كند، تعلق مي گيرد .

وي افزود: بدين منظور 3 ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبار براي مركز امور مشاركت زنان پيش بيني شده كه اين رقم نسبت به سال گذشته از افزايشي برخوردار نبوده است.

وي خاطر نشان كرد: همچنين چندين سال است به منظور توسعه مشاركت فرهنگي واجتماعي زنان برنامه اي تحت عنوان 30228تدوين شده كه براساس آن تمام وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي درصدي از بودجه اجرايي خود را بايد به موضوع زنان و فعاليتهاي مربوط به توسعه مشاركت زنان اختصاص دهند و بدين منظور سال آينده ، حدود 7 ميليارد تومان در قالب اين برنامه به طرحهاي زنان تعلق خواهد گرفت.

معاون طرح و برنامه مركز امور مشاركت زنان گفت: درسال 84 كد برنامه 30228 به كد 30203 تغيير مي كند اما در محتواي برنامه توسعه مشاركت فرهنگي اجتماعي زنان تغييري ايجاد نخواهد شد.

توفيقي افزود: سال 83 ، در حدود 8 ميليارد تومان اعتبار به برنامه ها و توسعه مشاركت زنان در استانهاي كشور اختصاص يافت كه تاكنون بيش از 7 ميليارد تومان آن تعلق گرفته و به موجب آن 842 طرح در مورد امور زنان در سراسر كشور اجرا شده و مابقي اين اعتبارات نيز تا پايان سال جذب خواهد شد.