به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین اسحاقی با اشاره به اینکه نخستین کرسی آزاداندیشی با اشراف معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به تازگی در استان گلستان برگزار شد، اظهار داشت: در زمینه برپایی کرسیهای آزاداندیشی و فرهنگسازی تولید علم و اندیشه و فراهم ساختن زمینه گفتگوهای عالمانه با فضاسازی لازم در بیان نظریههای نوآورانه قدمهای اساسی در حال برداشته شدن است.
وی افزود: این آغازی برای راهی صعب و دشوار است که ما حصل آن تولید علم و دانش و شکفتن گلهای فناوری با تحریک روح جستجوگر طلاب و دانشپژوهان است.
مدیر ساماندهی امور پژوهشی عمومی حوزههای علمیه خواهران در رابطه با برگزاری نشستهای علمی ـ پژوهشی یادآور شد: با تدبیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و شوراهای علمی - پژوهشی استانی زیرمجموعه، برنامههای جامعی طراحی شده است که از جملهی آنها برگزاری نشست رد شبهات وهابیت در 10 استان در معرض آسیب کشور است.
وی با بیان اینکه نخستین نشست آشنایی با کارکردها و مؤلفههای خانواده در اسلام از سوی حوزههای علمیه خواهران برگزار شده است، اضافه کرد: در صدد تعمیم، تعمیق و گسترش این نشستها در استانهای مختلف کشور با محوریت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران هستیم.
اسحاقی هدف از راهاندازی شوراهای علمی ـ پژوهشی استانی حوزههای علمیه خواهران را بهکارگیری چهرههای شاخص و مقبول پژوهشی استانی و بهرهمندی از خرد جمعی در تصمیمات پژوهشی دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه همسویی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای پژوهشی در استانها در جهت تحقق
آرمانها و اهداف پژوهشی بسیار ضروری مینمود، شوراهای علمی - پژوهشی شکل گرفت و تا کنون طرحها و برنامههای متعددی در این شوراها به بحث و بررسی نهاده شده و منشأ خدمات پژوهشی فراوانی شده است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای علمیـ پژوهشی در برخی استانها راهاندازی شده و در برخی استانهای دیگر نیز به زودی افتتاح خواهد شد، اضافه کرد: انتظار میرود با رفع معضلات و پشتیبانیهای لازم، این شوراها به مرحله بلوغ و کمال خود نزدیک شوند و یگانه مرجع تصمیمگیر و راهبردی در استانها باشند.
مدیر ساماندهی امور پژوهشی عمومی حوزههای علمیه خواهران گفت: در گامهای بعدی با ایجاد نشستها و هماندیشیها، این شوراها به همافزایی و انتقال تجربیات دست خواهند یافت و در پرتو این همسویی، دست-یابی به اهداف کلان پژوهشی میسورتر خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر ساماندهی امور پژوهشی عمومی حوزههای علمیه خواهران گفت: کرسیهای آزاداندیشی در حوزههای علمیه خواهران برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین اسحاقی با اشاره به اینکه نخستین کرسی آزاداندیشی با اشراف معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به تازگی در استان گلستان برگزار شد، اظهار داشت: در زمینه برپایی کرسیهای آزاداندیشی و فرهنگسازی تولید علم و اندیشه و فراهم ساختن زمینه گفتگوهای عالمانه با فضاسازی لازم در بیان نظریههای نوآورانه قدمهای اساسی در حال برداشته شدن است.
نظر شما