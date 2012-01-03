رونمایی از 2 تلویزیون مافوق فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه محصولات الکترونیکی لاس وگاس 2012 از 10 تا 13 ژانویه برگزار خواهد شد.

در دوره CES 2012 شرکت "ال. جی" آخرین دستاوردهای خود را در عرصه نمایشگرهای تلویزیونی ارائه می کند که در میان آنها یک نمایشگر OLED (دیودهای ساطع کننده نور ارگانیکی) 55 اینچی فوق باریک و یک سوپر تلویزیون سه بعدی با وضوح تصویر فوق بالا 84 اینچی را به نمایش خواهد گذاشت.

براساس گزارش Engadget، کیفیت تصویر این تلویزیون سه بعدی 4 برابر بیشتر از تلویزیونهای با وضوح تصویر بالا (HD TV) است.

وضوح تصویر سوپر تلویزیون 84 اینچی برابر با 3 هزار و 840 در 2 هزار و 160 پیکسل است. ابعاد وسیع این نمایشگر، یک قاب عکس بسیار باریک و بسیار عریض را ارائه می کند و بنابراین برای محتواهای سه بعدی بسیار مطلوب است.

نمایشگر تلویزیونی OLED "ال. جی" یک صفحه فوق باریک 55 اینچی به وزن تنها 7.5 کیلوگرم است. قطر این نمایشگر در باریکترین نقطه آن تنها 4 میلیمتر است.

علاوه بر طراحی منحصربفرد این تلویزیون نباید از یاد برد این محصول اولین عرضه مهم از فناوری OLED است.

این صفحه از فناوری 4 رنگ در پیکسل استفاده می کند. این فناوری با استفاده از مجموعه ای متشکل از رنگهای قرمز، سبز، آبی و سفید امکان ارائه نمایشی دقیق تر از رنگها را فراهم می کند.

به نوشته BusinessWeek ، "هاویس کوان"، رئیس و مدیراجرایی بخش سرگرمیهای خانگی "ال. جی" در این خصوص توضیح داد: "ما با یک همکاری نزدیک با گروه LG Display محصولی را ساختیم که هزینه های بسیار پایین تری را نسبت به هزینه تولید OLED برپایه فناوریهای فعلی موجود در بازار ارائه می کند."

به گفته این شرکت کره ای، این فناوری OLED سطحی از کنتراست را ارائه می کند که دستیابی به آن برای نمایشگرهای LCD/LED غیرممکن است و رنگهایی زنده تر و قابل اطمینان تر و یک زمان پاسخگویی هزار برابر بیشتر را در اختیار بیننده می گذارد.

"ال. جی" این محصول خود را گامی رو به جلو در فناوریهای تولید نمایشگرهای تلویزیونی و تلاشی مهم در کاهش هزینه های تولید می داند.

به اعتقاد این شرکت، OLED آینده تلویزیونها است و این فناوری آماده است که جای پای خود را در بازار محکم کند.