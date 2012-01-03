۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

آیت‌الله صفائی بوشهری:

مسئولان گزینش باید در برابر خدا پاسخگو باشند

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: مسئولان گزینش باید در برابر خدا پاسخگو باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهر پیش از ظهر سه ‌شنبه در نشست با مسئولان گزینش دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت:‌ مسئولان گزینش باید دقت بسیار زیادی در تصمیمات خود داشته باشند زیرا با توجه به تصمیماتی که می‌گیرند باید در مقابل خداوند و مردم پاسخگو باشند.

وی بر لزوم توجه به قانون در گزینش تاکید و کرد و افزود: امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری همواره بر رعایت قانون، عدالت و مساوات در انجام گزینش توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده‌اند.

امام جمعه بوشهر خواستار رعایت موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و عرفی از سوی مسئولان گزینش شد و اضافه کرد: سعی کنید همواره عدالت را سر لوحه کارهای خود قرار داده و اعتدال را رعایت کنید.

وی ادامه داد: وقتی که افرادی در یک گزینش مورد قبول واقع نمی‌شوند به معنای خلاف کار بودن و یا مجرم بودن آنها نیست بلکه به این معناست که افرادی که انتخاب می‌شوند صلاحیت بیشتری برای این شغل داشته‌اند.

آیت الله صفائی بوشهری مسئله گزینش را بسیار مهم دانست و ادامه داد: خداوند نیز برای انتخاب انبای الهی بهترین‌ها را در بین مردم گزینش کردند و هر کسی نمی‌توانست به این مقام برسد.

پیش از این نشست، هسته‌های گزینش استان بوشهر با حضور در گلزار شهدای بوشهر به مقام شهدا ادای احترام کردند.

