به گزارش خبرگزاری مهر، میلان برای به خدمت گرفتن زوج خط حمله سیتی باید 45 میلیون پوند بپردازد و برای جبران بخشی از این مبلغ، "الکساندر پاتو" را هم به تیم انگلیسی بدهد.

این در حالی است که پاریسن ژرمن هم خواهان به خدمت گرفتن مهاجم 22 ساله برزیلی میلان شده و البته نام چلسی هم در میان متقاضیان این بازیکن دیده می‌شود.

بر پایه گزارش سان، "کارلو آنچلوتی"، مربی پاریسن ژرمن زمانی که در چلسی مربیگری می‌کرد به دنبال جذب پاتو بود اما موفق به انجام این کار نشد.

"آدریانو گالیانی"، نایب رئیس باشگاه میلان گفتگو با باشگاه فرانسوی را تایید کرده است. وی گفت: مذاکرات بسیار خوب پیش رفت.

گالیانی در خصوص پیشنهاد باشگاه میلان برای به خدمت گرفتن کارلوس ته‌وز، مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی افزود: من‌سیتی می‌خواهد این بازیکن را به صورت قرضی به ما بدهد و در این زمینه از میلان تضمین می‌خواهد، حال آنکه ما می‌خواهیم این بازیکن را به طور قرضی خدمت بگیریم با این شرط که بتوانیم وی را به طور دائم جذب کنیم.