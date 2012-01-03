به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باقرنژاد صبح سه شنبه در نخستین جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان ری که با حضور امام جمعه و دیگر مسئولان ری، با مصوبات اعضای کمیته‌ های اجرایی این ستاد برگزار شد، افزود: برگزاری این جلسه نخستین گام برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم دهه فجر در شهرستان ری است.

وی گفت: مهمترین برنامه پیش روی ما انتخابات مجلس است که اهمیت فراوانی دارد و تبعات فرا ملی آن از هم اکنون قابل مشاهده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان ری اضافه کرد: پیوند دادن مناسبتهایی همانند هفته وحدت و دهه فجر انقلاب اسلامی و برگزاری هرچه بهتر آنها، می تواند گرمابخش حضور مردم در انتخابات مجلس باشد.

امام جمعه شهرری نیز در این جلسه با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: خداوند متعال پیامبر اسلام(ص) را برای موفقیت در مسئولیتی که به عهده دارد و همچنین کم شدن مشقتها و فشارهای روزانه به نماز شب و قرائت قرآن توصیه می کند.

حجت‌الاسلام سید علی شاهچراغی توجه به این توصیه را راهگشای همه افراد برای گذر از سختیها و مسئولیتها دانست.

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن سال گذشته شهرری بیش از حد تصور بود



مسئول رسیدگی به امور مساجد نیز با برشمردن بازخوردهای راهپیمایی 22 بهمن سال گذشته در شهرری، حضور مردم در آن راهپیمایی را بیش از حد تصور و پیش ‌بینیها دانست.

حجت‌الاسلام اصغری در ادامه این نشست حضور چشمگیر ائمه جماعات شهرری همراه با اهالی مساجد و محلات خود را از نکات بارز راهپیمایی سال گذشته دانست.

در پایان جلسه و با مطرح شدن نقطه نظرات حضار، کمیته های اجرایی ستاد تشکیل شد تا مباحث تخصصی تر در این کمیته‌ها پیگیری شود.

کمیته های پشتیبانی و اصلاع ‌رسانی، انتظامی، اجرایی و همچنین فرهنگی و محتوایی، کمیته‌های چهارگانه‌ای بود که در این جلسه تشکیل شد.