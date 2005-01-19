الجوهري، بازيكن رئال مادريد را به تيم ملي اردن فراخواند

به گزارش خبرنگار " مهر" به نقل ازسايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، هم تيمي هاي بواب او را به جهت سبك بازي ، ريوالدو صدا مي زنند. بواب 16 بار به همراه تيم ذخيره هاي رئال به ميدان رفته و 11 گل به ثمررسانده است. خوان گارسيا رمون پيش از اينكه ازسمت مربيگري رئال مادريد بركنار شود تصميم داشت از او در تركيب اصلي تيمش استفاده كند.

بواب درگفت و گو با يك روزنامه اسپانيايي اعلام داشته كه علاقمند است دركنار بازيكناني نظير بكهام، كارلوس و فيگو به ميدان برود. بازيكن مورد علاقه بواب ، زين الدين زيدان است.