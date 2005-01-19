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۳۰ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۳۰

الجوهري، بازيكن رئال مادريد را به تيم ملي اردن فراخواند

محمد الجوهري سرمربي تيم فوتبال اردن براي بازي دوستانه 28 ژانويه مقابل نروژ از طائر بواب بازيكن تيم ذخيره هاي رئال مادريد دعوت به عمل آورده است.

به گزارش خبرنگار " مهر" به نقل ازسايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، هم تيمي هاي بواب او را به جهت سبك بازي ، ريوالدو صدا مي زنند. بواب 16 بار به همراه تيم ذخيره هاي رئال به ميدان رفته و 11 گل به ثمررسانده است. خوان گارسيا رمون پيش از اينكه ازسمت مربيگري رئال مادريد بركنار شود تصميم داشت از او در تركيب اصلي تيمش استفاده كند.
بواب درگفت و گو با يك روزنامه اسپانيايي اعلام داشته كه علاقمند است دركنار بازيكناني نظير بكهام، كارلوس و فيگو به ميدان برود. بازيكن مورد علاقه بواب ، زين الدين زيدان است.

کد مطلب 150015

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