"قدس بزرگ" طرح خطرناک رژیم اسرائیل در سال 2012

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، در حالی که تنها چند روز از آغاز سال جدید میلادی سپری شده است مقامات رژیم صهیونیستی از طرح خطرناکی برای یهودی سازی قدس خبر داده اند.

این طرح "قدس بزرگ" نام دارد و مسئولان صهیونیست شهرداری قدس اشغالی برای اجرای آن یک و نیم میلیارد دلار بودجه اختصاص داده اند که این رقم 80 میلیون دلار افزایش داشته است و برای توسعه شهرک ها در این شهر و تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی آن هزینه خواهد شد.

رژیم صهیونیستی قصد دارد در سال 2012 سی هزار واحد مسکونی از برنامه 60 هزار واحدی خود را در قدس شرقی احداث کند تا شمار شهرک ها در این شهر در سال 2020 به 130 هزار واحد مسکونی افزایش یابد.

طی این سال ها 52 هزار واحد مسکونی در قدس شرقی احداث خواهد شد و بقیه واحدها در قدس غربی احداث خواهد شد و این یعنی اینکه بیش از 85 درصد این شهرک ها در اراضی اشغالی 1967 احداث خواهند شد.

رژیم صهیونیستی از اشغال قدس در سال 1967 تاکنون حدود 2 هزار و 500 منزل [فلسطینی] را تخریب کرده و تنها در سال 2011 سه هزار و 200 هکتار از اراضی قدس را مصادره و 72 منزل را تخریب کرده است و 135 منزل دیگر نیز در مرحله اخطار برای تخریب قرار دارند.

این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی فلسطینیان در قدس شرقی پیش از اشغال این شهر حدود 12 هزار واحد مسکونی بود و هیچ یهودی در آن ساکن نبود، اما اکنون 38 هزار واحد مسکونی با 60 هزار فلسطینی ساکن در آن وجود دارد که 25 درصد این واحدها با خطر تخریب و تخلیه مواجه هستند.

رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از دو سوم مساحت قدس شرقی را به نفع شهرک سازی مصادره کرده است. علاوه بر توسعه شهرک ها احداث دیوار حائل نیز یکی دیگر از سیاست های رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی قدس به شمار می رود به طوری که احداث این دیوار تاکنون باعث جدا افتادن 250 هزار فلسطینی ساکن قدس از این شهر شده است.

مساحت قدس شرقی در زمان اشغال توسط رژیم صهیونیستی در سال 1967 بالغ بر 72 کیلومتر بود که با اجرای سیاست های یهودی سازی این شهر سهم فلسطینی ها از قدس شرقی اکنون حدود 10 کیلومتر است.

تداوم سیاست یهودی سازی قدس شرقی از سوی رژیم صهیونیستی باعث خواهد شد جمعیت یهودیان این شهر در سال 2020 به یک میلیون یهودی افزایش و در مقابل تعداد فلسطینی ها به 100 هزار نفر کاهش یابد.

اخراج فلسطینی ها از قدس شرقی یکی دیگر از روش های یهودی سازی قدس شرقی به شمار می رود به عنوان مثال رژیم صهیونیستی تاکنون مجوز اقامت 15 هزار خانواده فلسطینی که شامل 50 هزار نفر هستند را لغو کرده است و باعث آوارگی این افراد شده است.