دفاتر خدمات الکترونیک شهر در شهرری توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس نیاز شهروندان این منطقه دفاتر خدمات الکترونیک این منطقه در پنج نقطه کلیدی گسترش یافت.

وی با اشاره به افزایش دو دفتر خدمات الکترونیک 2004 و 2005 در سطح منطقه 20 افزود: سه راه ورامین، میدان نماز، میدان هادی ساعی، دولت آباد و کوی 13 آبان از جمله نقاط مهم و کلیدی این منطقه به شمار می‌آیند که در حال حاضر به دفتر خدمات الکترونیک مجهز شدند.

این مسئول با اشاره به ضرورت افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک در سطح منطقه اظهار داشت: با این اقدام پاسخگویی و ارائه خدمات به متقاضیان و شهروندان سریع‌تر و مطلوب‌تر صورت می‌ گیرد.

وی اضافه کرد: کاهش سفرهای درون شهری، کاهش آلودگی هوا و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان از جمله اهداف دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.

عبداللهی یادآور شد: کلیه امور مربوط به صدور پروانه ساخت و پایان کار، پرداخت عوارض خودرو و پیگیری استعلامها در این دفاتر انجام می ‌شود و شهروندان برای تسهیل در امور اداری و حصول نتیجه می‌ توانند به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند.

وی افزود: اصل تکریم ارباب رجوع را مهمترین اولویت در این دفاتر است و برای تمامی پرسنل این دفاتر دوره های آموزشی لازم و تخصصی برگزار شده و تقاضای شهروندان با حداکثر سرعت، دقت و صحت انجام می شود.

شهردار منطقه 20 تهران گفت: دفاتر خدمات الکترونیک شهر به منظور کاهش مراجعه شهروندان به شهرداریها، کاهش سفرهای شهری و صرفه جویی در زمان رسیدگی به امور اداری شهری راه‌اندازی شده است.