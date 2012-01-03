به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌ سینمایی "اینجا بدون من" به کارگردانی بهرام توکلی که پیش‌تر در جشنواره‌های مونترال کانادا و هامبورگ آلمان نمایش داده شده بود، این بار در بخش سینمای جهان دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم پونه در تاریخ 22 الی 29 دی ماه به نمایش گذاشته می‌شود.

این فیلم پس از حضور در جشنواره پونه برای نمایش درموزه هنرهای معاصر هوستون، موسسه اسمیت سونیان، موزه هنرهای بوستون و جشنواره بین‌المللی فیلم کلیولند راهی کشور آمریکا می‌شود.

در این فیلم که فاطمه معتمدآریا، پارسا پیروزفر، صابر ابر و نگار جواهریان ایفای نقش می‌کنند قصه خانواده‌ای روایت می‌شود که پای دخترشان مشکل دارد و تمام دغدغه این خانواده رفع مشکل اوست ولی ورود یک غریبه زندگی آنان را دستخوش تغییراتی می‌کند.

پخش جهانی فیلم "اینجا بدون من" برعهده موسسه رسانه‌های تصویری است.