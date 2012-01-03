جزئیات طرح پرورش مدیران کار آمد در صنعت ساختمان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ادیبی مبتکر و مدیر طرح پرورش مدیران کارآمد در صنعت ساختمان در مراسم افتتاحیه و معرفی این طرح که با حضور بیش از 250نفر از مدیران، مهندسان و متخصصان صنعت ساختمان در هتل سیمرغ تهران برگزار شد، گفت: مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران، به عنوان پایه‌گذار جریان باز آموزی مهندسی ساختمان و آموزش‌های حرفه‌ای نوین در صنعت ساختمان در سنوات گذشته دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متنوعی را برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها اعم از مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها و سایر متخصصان کشورمان به صورت کاربردی ، طراحی و برگزار کرده است به نحوی که توانسته است اغلب زمینه‌های تخصصی را تحت پوشش آموزشی قرار دهد.



وی افزود: در این راستا توسعه دانش و مهارت‌های مدیریتی مرتبط با حوزه‌های فوق الذکر، نه تنها مورد غفلت واقع نشده بلکه در یک دهه اخیر به طور جدی مورد توجه و تمرکز مؤسسه خانه عمران قرار داشته تا حدی که این موسسه در زمره اولین مراکز آموزش دهندة کنترل پروژه و استاندارد Pmbok در ایران شناخته شده است. درطرح و اجرای دوره‌های آموزشی دپارتمان مدیریت و برنامه ریزی این مؤسسه، به طور ویژه ماهیت و مختصات پروژه‌های ساختمانی همواره مدنظر بوده است.

مؤسس و مدیرعامل خانه عمران خاطرنشان کرد: تجارب حاصل از برگزاری این دوره‌ها از یک سو و نیاز جدی صنعت ساختمان به برنامه‌های آموزشی منسجم‌تر در جهت توانمندسازی مدیران از سوی دیگر، خانه عمران را بر آن داشت تا نسبت به تنظیم و پیاده‌سازی طرح"آموزش و توسعهٔ شایستگی‌های مدیران صنعت ساختمان" با عنوان دوره‌های CMBA اقدام کند.



ادیبی گفت: دوره‌های CMBA خانه عمران که بر مبنای دومأموریت اصلی یعنی توانمندسازی و توسعة شایستگیهای مدیران فعلی و پرورش مدیران آینده صنعت ساختمان طرح‌ریزی شده است، برا ی نخستین بار در کشور در گرایشهای متعددی از جمله مدیریت اجرایی در صنعت ساختمان، مدیریت پروژه در صنعت ساختمان، مدیریت ارشد در صنعت ساختمان و مدیریت توسعه و بازاریابی در صنعت ساختمان( Developers) ارائه می‌شود که درصورت احراز شرایط گواهینامه تأیید شایستگی مدیریت حرفه‌ای در گرایش مربوطه به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

وی، تاریخ شروع نخستین دوره گرایش مدیریت اجرایی را 15دی‌ماه و گرایش مدیریت پروژه و نیز پودمان آموزشی مدیران ارشد را بهمن‌ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: اطلاعات بیشتر در وب‌سایت CMBA.ir درج شده است.

مدیر مرکز نشر و آموزش صنعت ساختمان، ارتقای دانش فنی و مدیریتی در ابعاد و حوزه‌های متنوع صنعت ساختمان، توسعه و بهبود متوازن مهارت‌های فنی و مدیریتی به طور همزمان، اصلاح نگرش و رفتار مدیران، و ایجاد زبان علمی مشترک در کلیه سطوح مدیریتی در پروژه‌های عمرانی را از اهداف در نظر گرفته شده در اجرای فاز نخست این طرح بزرگ و اثر بخش در برنامه‌های کلان کشور اعلام کرد.



در مراسم افتتاحیه CMBA هشت نفر از اساتید و سخنرانان در دو پانل جداگانه نسبت به بیان ضرورت‌ها و جایگاه CMBA در ایران و نیز سرفصلها، محتویات آموزشی و دیگر جزئیات طرح ایراد سخن کردند.