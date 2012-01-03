به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان اظهار امیدواری کرد: با شتاب بخشی به زیر ساخت های ورزشی ورزشگاه 15 هزار نفری سمنان و با پیگیری وتلاش دستاندرکاران کار ساخت آن به زودی به اتمام می رسد.

عباسی همچنین از احداث مجتمع فرهنگی ورزشی ویژه بانوان و کمک مالی به تیم بسکتبال و هیئتهای ورزشی شهرستان شاهرود خبر داد.

عباسی تعداد پروژه های نیمه تمام کشور را سه هزار پروژه ذکر کرد و گفت: اعتباری بالغ برسه هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام این پروژه ها نیاز است.

وی از افتتاح 200 طرح ورزشی و 50 پروژه بزرگ کشوری در دهه فجر امسال خبرداد و گفت: برای این طرح ها حدود 450 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

عباسی در عین حال که نگهداری اماکن ورزشی را از مشکلات وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد و افزود: ردیفی در این وزارتخانه برای نگهداری اماکن ورزشی وجود ندارد اما بر مرمت اماکن ورزشی تاکید کرد.

استاندار سمنان هم عملکرد دولت نهم و دهم را به زیرساخت های ورزشی در کشور مطلوب دانست و اظهار امیدواری کرد: در بودجه سال آینده جهشی ویژه ای برای ساخت و ساز و عمران ورزش انجام شود.

عباس رهی ورزش را از مهمترین و تاثیرگذارترین مولفه های اجتماعی دانست.

پیگیری 12 امتیاز تیم استیل آذین سمنان، تسریع در ساخت ورزشگاه 15هزارنفری سمنان،توجه به ورزش در بخش های خصوصی، تجهیز اماکن ورزشی شهرستان و دادن تسهیلات به باشگاه های خصوصی از درخواست های مصطفی کواکبیان نماینده مردم شهرستانهای سمنان و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی از وزیر ورزش و جوانان بود.