۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

صبح سه شنبه/

همایش سراسری بیماری سیاه سرفه در آمل آغاز شد

آمل - خبرگزاری مهر: همایش سراسری و آموزشی بیماری سیاه سرفه صبح سه شنبه در پژوهشکده انیستیتو پاستورشمال کشور در آمل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: در این همایش یکروزه حدود 150 نفر از پزشکان، کارشناسان و مسئولان آزمایشگاههای تشخیصی شمال کشور در آمل حضور دارند.

محسن آسوری افزود: هدف ازبرگزاری این همایش، شناسایی بیشتر پزشکان و متولیان حوزه درمانی با علائم، راههای شناسایی، تشخیصی، درمان و پیشگیری از بیماری سیاه سرفه است.

وی با بیان اینکه پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور در آمل، تنها مرکز تشخیصی بیماری سیاه سرفه در این منطقه است، ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 68 مورد نمونه سیاه سرفه به این پژوهشکده در آمل ارسال شده که 14 مورد آن مثبت بوده است.

سرپرست پژوهشکده انستیتو پاستور شمال کشور ادامه داد: متاسفانه نسل جدید گروه پزشکان کشور از بیماری سیاه سرفه و موارد درمانی آن اطلاع کمی دارند و بیماری حاد سیاه سرفه را به عنوان یک سرفه معمولی می شناسند.

آسوری، از پزشکان عمومی و متخصصان مراکز درمانی خواست، به منظور شناخت بیشتر و کنترل راههای صحیح پیشگیری از بیماری سیاه سرفه به موارد مشکوک سرفه بیماران حساس به پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور در آمل ارسال کنند.

