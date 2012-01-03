همایش سراسری بیماری سیاه سرفه در آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: در این همایش یکروزه حدود 150 نفر از پزشکان، کارشناسان و مسئولان آزمایشگاههای تشخیصی شمال کشور در آمل حضور دارند.

محسن آسوری افزود: هدف ازبرگزاری این همایش، شناسایی بیشتر پزشکان و متولیان حوزه درمانی با علائم، راههای شناسایی، تشخیصی، درمان و پیشگیری از بیماری سیاه سرفه است.

وی با بیان اینکه پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور در آمل، تنها مرکز تشخیصی بیماری سیاه سرفه در این منطقه است، ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 68 مورد نمونه سیاه سرفه به این پژوهشکده در آمل ارسال شده که 14 مورد آن مثبت بوده است.

سرپرست پژوهشکده انستیتو پاستور شمال کشور ادامه داد: متاسفانه نسل جدید گروه پزشکان کشور از بیماری سیاه سرفه و موارد درمانی آن اطلاع کمی دارند و بیماری حاد سیاه سرفه را به عنوان یک سرفه معمولی می شناسند.

آسوری، از پزشکان عمومی و متخصصان مراکز درمانی خواست، به منظور شناخت بیشتر و کنترل راههای صحیح پیشگیری از بیماری سیاه سرفه به موارد مشکوک سرفه بیماران حساس به پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور در آمل ارسال کنند.