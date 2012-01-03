به گزارش خبرنگار مهر، فریدون احمدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، خبر از پایان کار ستاد بسیج اقتصادی داد و گفت: پایان فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به مفهوم پایان کار کارمندان این اداره کل نیست، همانطور که دیگر وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود ندارند، اما پرسنل آن همچنان مشغول به کار هستند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر مبنی بر انحلال این سازمان و تعیین تکلیف کارمندان آن افزود: با توجه به اینکه پرسنل ستاد بسیج اقتصادی از قوانین خاص پیروی می‌کنند و تابع قانون کار هستند، اما دلیل بر این نیست که کارکنان این ستاد نتوانند در سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که از قانون خدمات کشوری تبعیت می‌کنند، مشغول به کار شوند.

کارکنان ستاد بسیج اقتصادی از فروردین در جایگاههای جدید

وی تصریح کرد: البته تعدادی از دستگاههای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر اساس قانون کار مشغول هستند، لذا پرسنل ستاد بسیج اقتصادی نباید نگران وضعیت و تعیین تکلیف خود باشند. این در حالی است که معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده تا تعدادی از پرسنل همچنان مشغول به کار باشند، که این پیشنهاد عملیاتی می‌شود.

احمدی گفت: اما تعدادی از پرسنل که از واحدهای استانی به ستاد بسیج اقتصادی در تهران ماموریت یافته‌اند نیز به شهرستان‌های مربوطه منتقل خواهند شد و به طور قطع از مزایای انتقال از پایتخت نیز برخوردار خواهند بود.

وی اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر 100 پرسنل از ستاد بسیج اقتصادی در استانها مشغول به کار بوده ولی پرونده آنها در تهران است، بنابراین پرونده آنها می‌تواند به استانها منتقل شود.

احمدی گفت: در دو ماه باقیمانده سال، حقوق و مزایای کارکنان ستاد بسیج اقتصادی بر اساس ردیف بودجه این ستاد در سال 90، پرداخت خواهد شد و معوقات آنها را نیز از هر منبعی که بتوانیم تامین کنیم، پرداخت خواهیم کرد. اما باید توجه داشت به دلیل اینکه ساختار پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ستاد بسیج اقتصادی، سیستم درآمد-هزینه است، بنابراین با توجه به اینکه در سال جاری قرار بر ارایه کالابرگ نبود، درآمدی نیز وجود نداشت.

وی اظهار داشت: البته تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست که معوقات آنها را از منابع دیگر تامین اعتبار کنیم. البته ما نیز از شرایط فعلی بوجود آمده برای کارکنان ستاد بسیج اقتصادی راضی نیستیم.

احمدی، کارکنان ستاد بسیج اقتصادی را از نیروهای ارزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: این کارکنان 30 سال در شرایط سختی همچون جنگ، در کنار وزارت بازرگانی سابق بودند و هم اکنون نیز از جمله نیروهایی هستند که با بحران، به خوبی مواجه می‌شوند و فضا را مدیریت می‌کنند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از فروردین ماه سال 91، نیروهای ستاد بسیج اقتصادی در سازمانهای جدید و سمت‌های جدید مستقر خواهند شد و نباید نگرانی داشته باشند.

سهم‌خواهی صنعت از مازاد درآمدهای نفتی در بودجه 91

احمدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص سهم یارانه کالاهای اساسی در بودجه سال 91 گفت: میزان یارانه کالاهای اساسی را ستاد هدفمندی یارانه‎‌ها مشخص خواهد کرد، اما آنچه که در این رابطه مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است در لایحه بودجه دیده شده است.

وی اظهار داشت: در بودجه سال 91 وزارت صنعت، معدن و تجارت فروش 3 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های این وزارتخانه پیش‌بینی شده است که بتوان در قالب مواردی چون سهام و سهم‌الشراکه به فروش رساند.

احمدی گفت: در پیش‌نویس بودجه سال 91 کل کشور موارد متعددی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده است که در این راستا، مواردی همچون سهم بخش صنعت از منابع صندوق توسعه ملی، سهم از درآمد نفتی، فروش اموال و دارایی‌ها به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، بسته‌های حمایتی هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت بخشی از سود تسهیلات صنایع، مطالبات پرسنل، مزایای پرسنل، توسعه خدمات زیرساختی، اصلاح ساختار شرکتهای وابسته، بدهی و تعهدات به اشخاص در بودجه لحاظ شده است.

پرداخت 104 میلیارد تومان از اعتبارات جوایز صادراتی

وی در پاسخ به سوال مهر ادامه داد: مطالبات شیر به صورت کامل پرداخت شده است، ضمن اینکه 104 میلیارد تومان اعتبارات جوایز صادراتی هم اکنون در فرآیند پرداخت قرار گرفته و برای 100 میلیارد تومان دیگر نیز در حال پیگیری هستیم.