مقصر ناکامیهای آینده تیم فجر مسئولان فارس هستند

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز افزود: از اینکه مسئولان استان هر ساله قولهایی را بدهند و خودشان به این تعهدات عمل نکنند خسته شده ام.

وی با بیان اینکه در نیم فصل نیز نتوانستیم یارگیری کنیم، تصریح کرد: زمان استاندار سابق قولهایی به ما داده شد و زمان سرپرستی استاندار نیز این وعده ها تکرار شد اما هیچکدام به تعهدات خود عمل نکردند و همچنان ما با مشکلات مالی شدید مواجه هستیم.

مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز ادامه داد: هیچگونه همکاری در استان با ما نشده و مسئولان تنها با دادن قول ها و عده های مختلف ما را سرگرم می کنند.

جعفری با اشاره به اینکه نیم فصل نیز گذشت، در خصوص وضعیت جذب بازیکنان جدید در این تیم، گفت: با شروع تعطیلات نیم فصل به مسئولان تذکر دادیم که در صورت عدم حمایت مالی از این تیم قادر به جذب بازیکنان جدید نیستیم و متاسفانه همین اتفاق نیز روی داد و تنها یک بازیکن جوان از شهر نورآباد به این تیم اضافه شد.

مسئول ارشد استان به فوتبال اهمیت نمی دهد

وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از استاندار فارس در خصوص کم توجه ای به تنها تیم لیگ برتری استان تاکید کرد: به گونه ای رفتار می کنند که فوتبال هیچ اهمیتی ندارد در حالیکه دیگر استانهای کشور از تمامی امکانات سیاسی و اقتصادی خود استفاده می کنند تا سهمیه تیمهای لیگ برتری را خریداری کنند.

مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز افزود: در این استان هیچکس گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات تیم فجر ندارد در حالیکه مردم در خصوص مسئولان استان قضاوت خواهند کرد.

مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز با بیان اینکه چرا مسئولان استان فارس به فکر تفریحات سالم جوانان استان نیستند، یادآور شد: فعالیتهای عمرانی و اقتصادی در اولویت قرار دارد اما باید به فکر جوانان نیز بود و در این مسیر چنانچه مسئولان به تیم فجر توجه نداشته باشند دیگر نباید توقع داشت که هفته ای چند ساعت وقت جوانان استان به تماشای فوتبال اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: در اوایل معرفی استاندار جدید جلسه ای تشکیل داده شد اما این جلسه نیز مثل دیگر جلسات و نشستهای ورزش نتیجه بخش نبود.

فصل آینده از فجر جدا می شوم

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فصل آینده از این تیم جدا خواهم شد، گفت: تکلیف ما برای حفظ نام شهید سپاسی و توجه به مردم است اما با توجه به عدم رسیدگی مسئولان استان فارس طی چندین سال گذشته دیگر توان همراهی فجر را ندارم.

مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز افزود: امیدوارم این تیم در ادامه فصل بتواند نتایج قابل قبولی را به دست آورد و در فصل آینده نیز شاهد حضور فجر سپاسی شیراز در لیگ برتر فوتبال باشیم.

وی ادامه داد: مردم شیراز آگاه و با هوش هستند و چنانچه این تیم در ادامه فصل نتواند نتایج لازم را کسب کند مقصر اصلی مسئولان فارس هستند زیرا سپاه آنچه را که در توان داشته برای حمایت از این تیم انجام داده است.

به گزارش مهر، تیم فوتبال فجرسپاسی که فصل گذشته را در لیگ دسته یک به میدان رفته بود امسال توانست به لیگ برتر برگردد اما جایگاه تیم با نتیجه گیریهای ضعیف در لیگ برتر بسیار متزلزل و نا امید کننده شده به طوریکه کلانتری سرمربی تیم نیز جای خود را به یاوری داد.

تیم 60 ساله برق نیز به عنوان دیگر تیم فوتبال شیراز طی چند فصل گذشته نتایج ضعیفی را به دست آورده واکنون در لیگ دسته یک با مشکلات مختلفی ازجمله مسائل مالی و .... به سر می برد.