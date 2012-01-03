به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری سمنان صبح سه شنبه در نشست شورای ارتقای فرهنگ ترافیک استان سمنان در محل استانداری، گفت: انضباط اجتماعی به معنای هماهنگ کردن رفتارهای اجتماعی با قانون و عرف که باعث ارتقای فرهنگ ترافیکی در جامعه می شود.

حسن سعدالدین با اشاره به اینکه ارتقای فرهنگ ترافیکی امنیت روحی و جسمی را به دنبال دارد، اظهار داشت: طرح جامع فرهنگ ترافیک در استان با همکاری دستگاه های مرتبط در حال تدوین است.

به گفته وی نقش خانواده نیز در نوع فرهنگ رانندگی افراد موثر است و طبق تحقیقات افراد متاهل کمتر مرتکب تخلفات می شوند.

رئیس پلیس راه استان سمنان نیز در این جلسه، از کاهش 10 درصدی تصادفات، کاهش دو درصدی اعمال قانون و کاهش 33 کشته ناشی از تصادفات در دو مرحله اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی از ابتدای امسال خبر داد.

سرهنگ علیرضا رضوی خبیر افزود: این آمار نشان دهنده تعامل بیشتر مردم برای رعایت قانون با پلیس بعد از اجرای قوانین و مقررات جدید است.

مدیر کل راه ترابری استان سمنان نیز در این جلسه از اجرای طرح حذف مسیر حادثه خیز ورودی سمنان از سمت دامغان، بهسازی حاشیه جاده گرمسار به قم در حوزه استحفاظی استان سمنان خبرداد و افزود: ایجاد خطوط ویژه موتور سوران در خروجی سمنان به سمت شهرک صنعتی و طرح ایمن سازی جاده های روستایی و ساماندهی تردد وسایل نقلیه کشاورزی از دیگربرنامه ها برای ارتقای فرهنگ و ایمینی رفت و آمد می باشد.

اجرای طرحهای تحقیقاتی دانشگاهی با موضوع فرهنگ ترافیکی، استفاده از توان فرهنگی آموزش و پرورش برای آشنایی دانش آموزان با قوانین ترافیکی و تعیین هفته فرهنگ ترافیکی در استان از مهمترین برنامه های این شورا در سالجاری است.