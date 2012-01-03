ارسال "پیام محراب" برای روحانیون و مبلغان مستقر

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه با هدف غنابخشی محتوایی تبلیغات دینی با رویکرد تغذیه فکری روحانیون و مبلغین، شامل تقویم ماهیانه شمسی و قمری، احادیث و احکام و مسائل شرعی مورد نیاز عموم از استفتائات مراجع عظام تهیه می شود .

مدایح و مراثی شاعران مطرح متناسب با نیاز‌های تبلیغی مبلغان اعزامی سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر مطالب این نشریه هستند.

این نشریه در 10هزار نسخه جیبی تدوین شده که ماهانه برای استفاده در شبکه تبلیغی و فرهنگی روحانیون مستقر، مبلغین، مبلغات و کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی به استان‌ها ارسال می‌شود.