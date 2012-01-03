  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

ارسال "پیام محراب" برای روحانیون و مبلغان مستقر

ارسال "پیام محراب" برای روحانیون و مبلغان مستقر

چهل و ششمین شماره نشریه "پیام محراب" ویژه دی سال 1390 از سوی اداره‌کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی برای استفاده در شبکه تبلیغی روحانیون و مبلغین مستقر، به استان‌ها ارسال می‌شود.

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه با هدف غنابخشی محتوایی تبلیغات دینی با رویکرد تغذیه فکری روحانیون و مبلغین، شامل تقویم ماهیانه شمسی و قمری، احادیث و احکام و مسائل شرعی مورد نیاز عموم از استفتائات مراجع عظام تهیه می شود .

مدایح و مراثی شاعران مطرح متناسب با نیاز‌های تبلیغی مبلغان اعزامی سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر مطالب این نشریه هستند.

این نشریه در 10هزار نسخه جیبی تدوین شده که ماهانه برای استفاده در شبکه تبلیغی و فرهنگی روحانیون مستقر، مبلغین، مبلغات و کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی به استان‌ها ارسال می‌شود.

کد مطلب 1500185

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها