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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

پس از اعتراض دانشجویان؛

دانشگاه مکریر اوگاندا با حجاب دانشجویان مسلمان موافقت کرد

دانشگاه مکریر اوگاندا با حجاب دانشجویان مسلمان موافقت کرد

بدنبال اعتراض وسیع دانشجویان دانشگاه مکریر اوگاندا برای عدم اجازه ورود یک دانشجوی محجبه به جلسه امتحان، مدیریت این دانشگاه به دانشجویان مسلمان اطمینان داد که آنها می توانند آزادانه با حجاب خود وارد جلسه امتحان شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مدیریت دانشگاه مکریر به دانشجویان مسلمان اجازه داده است که با حجاب خود وارد جلسه امتحان شوند اما زنان محجبه باید توسط بازرسان زن پیش از ورود به اتاق امتحان مورد تفتیش قرار گیرند.

این تصمیم بدنبال اعتراض جمعی دانشجویان مسلمان علیه دانشگاه مکریر برای جلوگیری از ورود دانشجوی محجبه به جلسه امتحان که از برداشتن حجاب خود امتناع کرد، گرفته شده است.

این دانشجو در نهایت جلسه امتحان خود را از دست داد، اما دانشجویان اعتراض و اعلام کردند این دانشگاه باید قوانین خود را به نوعی تغییر دهد که طی آن پوشش زنان مسلمان پذیرفته باشد.

دانشجویان همچنین اظهار داشتند که این دانشگاه باید بازرسان زن را برای کنار زدن حجاب دانشجویان درنظر بگیرند، پس از این اعتراض های گروهی در نهایت دانشگاه مکریر اوگاندا با تغییر قوانین موافقت کردند.

دانشجویان مسلمان این دانشگاه اعتقاد دارند بزرگترین مشکل آنها فقدان حضور مسلمانان در شورای مدیریت دانشگاه است، از این رو تصمیم گیری ها بدون توجه به حساسیت مسلمانان اتخاذ می شوند.
 

کد مطلب 1500187

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