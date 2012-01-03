به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با کسب اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک باند خرید و فروش مواد مخدر با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی موفق به انهدام این باند شدند.

وی بیان داشت: در این عملیات سردسته اصلی و یک نفر دیگر از اعضای این باند دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: همچنین در این راستا دو دستگاه خودرو توقیف و چهار دستگاه موبایل کشف و ضبط شد.