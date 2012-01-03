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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

سرهنگ دهیاری به مهر خبر داد:

جاده بم بار دیگر قربانی گرفت/ سقوط تانکر گاز به دره

جاده بم بار دیگر قربانی گرفت/ سقوط تانکر گاز به دره

بم - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه بم از کشته شدن دو نفر بر اثر سقوط تانکر حمل گاز به دورن دره خبر داد و گفت: باید هر چه سریعتر پروژه دو بانده شدن محور کرمان - بم اجرایی شود.

سرهنگ مهدی دهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک تانکر حمل گاز در محور دهبکری- بم از یک پل سقوط کرد.

سرهنگ دهیاری ابراز داشت: در اثر این سانحه راننده و کمک راننده تانکر جان خود را از دست دادند.

وی علت سقوط تانکر را نقص فنی در سیستم ترمز وسیله نقلیه عنوان کرد و افزود: راننده به علت شیب مسیر به سمت چپ منحرف شده و درون دره سقوط کرد.

این مسئول انتظامی بر لزوم دو بانده شدن این مسیر تاکید کرد و گفت: کم عرض بودن جاده و نبود علایم رانندگی و هشدار دهنده در خصوص وجود شیب های تند از مشکلات این مسیر است که باعث بروز حوادث می شود.

تانکر مذکور از بندرعباس به قصد بارگیری شده بود.  
 
 

کد مطلب 1500196

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