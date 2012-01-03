جاده بم بار دیگر قربانی گرفت/ سقوط تانکر گاز به دره

سرهنگ مهدی دهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک تانکر حمل گاز در محور دهبکری- بم از یک پل سقوط کرد.

سرهنگ دهیاری ابراز داشت: در اثر این سانحه راننده و کمک راننده تانکر جان خود را از دست دادند.

وی علت سقوط تانکر را نقص فنی در سیستم ترمز وسیله نقلیه عنوان کرد و افزود: راننده به علت شیب مسیر به سمت چپ منحرف شده و درون دره سقوط کرد.

این مسئول انتظامی بر لزوم دو بانده شدن این مسیر تاکید کرد و گفت: کم عرض بودن جاده و نبود علایم رانندگی و هشدار دهنده در خصوص وجود شیب های تند از مشکلات این مسیر است که باعث بروز حوادث می شود.

تانکر مذکور از بندرعباس به قصد بارگیری شده بود.



