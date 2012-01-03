به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاهها علاوه بر هوشیار کردن جوانان و نوجوانان نسبت به اهداف پشت پرده، با راهکارهای مقابله با این دسیسه ها در فضای مجازی آشنا می شوند.

این نمایشگاهها شامل دو بخش تولید و توزیع هزار جلد کتابچه بین مربیان، مسئولان، فعالان و تأثیرگذران فرهنگی منطقه و همچنین نمایش 30 اثر گرافیگی و کاریکاتور و آموزه های رسانه ای و فرهنگی به صورت تابلو و مقاله در مدارس است.

نمایشگاههای "جنگ نرم در رسانه های دیجیتال" تا 10 اسفند ماه از ساعت هشت صبح الی 13 به صورت هفتگی و دوره ای در هشت دبیرستان سطح منطقه یک برگزار خواهد شد.