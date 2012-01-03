مامانی و حجازی پور رسما به تیم راه آهن شهرری پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حجازی‌پور که در نیم فصل اول یازدهمین دوره لیگ برتر برای تیم صبای قم بازی می‌کرد، در نیم فصل دوم با پیراهن راه آهن شهرری به میدان خواهد رفت. او قراردادی 6 ماهه با تیم راه آهن شهرری به امضا رسانده و این قرارداد را امروز سه شنبه با حضور در هیئت فوتبال استان تهران ثبت کرد.

محمدرضا مامانی دیگر بازیکنی است که در تعطیلات نیم فصل اول لیگ برتر به عضویت تیم راه آهن درآمد. او که فصل گذشته در تیم شهرداری یاسوج بازی می‌کرد پس از حضور در تمرینات تیم راه آهن رضایت علی دایی را جلب کرد و امروز با ثبت قراردادی 6 ماهه تا پایان نیم فصل به جمع زردپوشان پیوست.

تیم فوتبال راه آهن شهرری در حالی نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر را آغاز خواهد کرد که در پایان نیم فصل اول این مسابقات با 16 امتیاز رتبه چهاردهم جدول را به خود اختصاص داد.