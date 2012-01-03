مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: این 15 نفر از میان نمایندگان فعلی مجلس، نمایندگان ادوار مجلس، اساتید دانشگاه و متخصصان متعهد و مطلع از اوضاع سیاست، جهان، حقوق و جامعه‌‎شناسی هستند.

نماینده اصلاح طلب مردم سمنان با اعلام اینکه حدود 700 نفر با گرایش اصلاح‌طلبی در سراسر کشور به عنوان داوطلب نمایندگی در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده‌اند، گفت: اگر این 700 نفر واجد شرایط تشخیص داده شوند و برخورد سلیقه‌ای در زمینه تایید صلاحیت آنها صورت نگیرد، قطعاً به راحتی می‌توانیم در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه کاندیدا معرفی کنیم و در اکثر استان‌ها لیست نیز بدهیم.

وی در پاسخ به اینکه چه تعداد از این 700 نفر از چهره‌های شاخص و شناخته شده اصلاح‌طلب هستند، گفت: از بین این 700 نفر شاید تعداد چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به 100 نفر برسد اما بقیه گرایشاتی به اصلاح‌طلبان دارند.

کواکبیان در پاسخ به اینکه این افراد به کدام احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب گرایش دارند، گفت: این افراد از حزب مردمسالاری، خانه کارگر، فراکسیون خط امام (ره) مجلس، نمایندگان ادوار مجلس، احزابی که در قالب جبهه مردمسالاری اعلام موجودیت کردند هستند. همچنین افرادی از احزاب اعتماد ملی و کارگزاران نیز داریم.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این 700 نفر جدا از وابستگی حزبی‌شان، از نظر همسویی و تفکر با اصلاح‌طلبان ارتباط دارند.

وی در پاسخ به اینکه اصلاح‌طلبان در چه صورت در صحنه رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم اقدام به تهیه لیست انتخاباتی در استان‌ها می‌کنند نیز گفت: اگر برای 150 کرسی مجلس نهم یعنی برای بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس، نامزد انتخاباتی داشته باشیم قطعا لیست سراسری خواهیم داد و معتقد هستیم از طریق قهر و عدم شرکت در انتخابات نمی‌توانیم به هیچ یک از مطالبات اصلاح‌طلبانه برسیم بلکه معتقدیم تنها راه اصلاح امور از طریق صندوق‌های رأی می‌گذرد.