دبستان 5 کلاسه روستای سراب قامیش سنندج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر سه شنبه و با حضور دانش آموزان و اهالی روستا برگزار شد، فرماندار سنندج طی سخنانی گفت: در طول تاریخ فقر فرهنگی و جهالت عامل فلاکت ملت ها بوده است و کسب آگاهی و دانشی که در راستای خودسازی، تقرب الهی و خدمت به خلق باشد راه مقابله با این معضل است.

ولی الله میرزایی اصل با اشاره به خدمات ارزشمند نظام اسلامی در استان کردستان در راستای توسعه و پیشرفت هرچه بهتر این منطقه افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی 48 باب مدرسه در شهرستان سنندج با اختصاص اعتباری بیش از 161 میلیارد ریال دردست انجام است.

وی افزود: از این تعداد پروژه در حال حاضر تعداد 18 باب مدرسه به بهره برداری رسیده است و 30 مدرسه دیگر نیز دردست اجرا است که در صورت تامین اعتبار مورد تا سال آینده و زمان بازگشایی مدارس مورد بهره برداری قرار می گیرند.

فرماندار شهرستان سنندج در ادامه منحصر کردن خدمات نظام تنها به بخشهای عمرانی را جفا به نظام و خدمات ارائه شده در حوزه های دیگر عنوان کرد و یادآور شد: دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی بسیار با ارزشتر و گرانبهاتر از سایر حوزه ها به شمار می رود.



میرزائی اصل گفت: از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه سیاسی می توان حق انتخاب و انتخاب کردن اشاره کرد که انتظار می رود همه مردم در 12 اسفند ماه با حضور خود در صحنه بار دیگر از دستاوردهای بلند نظام اسلامی دفاع کنند.

وی اظهار داشت: برگزاری انتخابات متعدد به منظور تعیین مسئولان در بالاترین رده های اجرایی، مدیریتی و برنامه ریزی های کلان از طریق انتخابات آزاد با مشارکت عامه مردم از خدمات و دستاوردهای نظام اسلامی به شمار می رود.

دبستان پنج کلاسه روستای سراب قامیش در زمینی به مساحت هزار و 500 متر مربع با صرف اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 350 میلیون ریال به بهره برداری رسید که این مدرسه دارای پنج کلاس درس و شمار دیگری اتاق برای آزمایشگاه و فعالیت های فوق برنامه مورد استفاده قرار می گیرد.

