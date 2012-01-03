فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی از دانشگاه پیام نور در 31 استان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه پیام نور در نوزدهمین نشست شورای عالی نظارت و ارزیابی آموزش عالی با اشاره به تحصیل یک میلیون و صدهزار دانشجو در دانشگاه پیام نور گفت: سامانه نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور نهایی شده است و با تعریف 715شاخص می توان فعالیتهای واحدهای مختلف این دانشگاه را در ایعاد برنامه ریزی درسی، برگزاری آزمونها، امکانات و تجهیزات و فعالیت اعضای هیئت علمی و خدمات آموزشی مورد ارزیابی قرار داد.

وی افزود: دانشجویان می توانند از طریق سامانه الکترونیکی نظرات خود را در خصوص کبفیت آموزشی دانشگاه، فعالیت اعضای هیئت علمی و آزمونهای درسی اعلام کنند و مقالات پژوهشی اعضای هیئت علمی نیز از طریق این سامانه قابل مشاهده است.

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور در برگزاری آزمونهای پایان ترم دانشجویان و تولید محتوی درسی پیشرفت خوبی داشته است.

وی گفت: این دانشگاه یک دانشگاه آزمون محور است و پایان هرترم برای همه دانشجویان این دانشگاه آزمون پایان ترم بصورت سراسری و متمرکز برگزار می شود که اقدامات مهمی برای تسهیل این آزمونها انجام شده است.

زیاری شخصی سازی سوالات آزمونها، صدور کارت ورود به جلسه از طریق سامانه اینترنتی، امکان مشاهده کلید و نتیجه آزمونها دانشجویان تا 48ساعت و امکان دریافت و پاسخگویی به اعتراضات احتمالی دانشجویان در خصوص آزمونها را ازجمله این اقدامات ذکر کرد و گفت: آزمون دانشگاه پیام نور برای هر واحد درسی در واقع همانند یک آزمون سراسری و کنکور است.