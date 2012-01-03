26 هزار نفر در المپیاد ورزشی محلات مشهد شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این المپیاد که یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس است، در دو رده آقایان و بانوان در مشهد ادامه دارد.

مسابقات رده مردان در 9 رشته فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، دو و میدانی، کشتی، اسکیت و بدمینتون و در پنج رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و پیشکسوتان در سطح مناطق در حال برگزاری است.

این مسابقات در رده مردان با شرکت20 هزار نفر در قالب سه هزار و 700 تیم ورزشی برگزار می شود که در این مرحله 6 هزار و 270 مسابقه در آن انجام شده و اکنون در مرحله شهری این المپیاد442 تیم در حال رقابت هستند.

همچنین در مسابقات رده بانوان که در هفت رشته ورزشی شامل فوتسال، بسکتبال، اسکیت، والیبال، دو و میدانی، آمادگی جسمانی و تنیس روی میز برنامه‌ریزی و در حال اجراست، تاکنون 6 هزار نفر در مرحله مقدماتی شرکت کردند.

این بانوان در قالب 628 تیم با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند که در این مرحله یک هزارو 150 مسابقه برگزار شده است.