  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

26 هزار نفر در المپیاد ورزشی محلات مشهد شرکت کردند

26 هزار نفر در المپیاد ورزشی محلات مشهد شرکت کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: 26 هزار نفر در مسابقات دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این المپیاد که یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس است، در دو رده آقایان و بانوان در مشهد ادامه دارد.

مسابقات رده مردان در 9 رشته فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، دو و میدانی، کشتی، اسکیت و بدمینتون و در پنج رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و پیشکسوتان در سطح مناطق در حال برگزاری است.

این مسابقات در رده مردان با شرکت20 هزار نفر در قالب سه هزار و 700 تیم ورزشی برگزار می شود که در این مرحله 6 هزار و 270 مسابقه در آن انجام شده و اکنون در مرحله شهری این المپیاد442 تیم در حال رقابت هستند.

همچنین در مسابقات رده بانوان که در هفت رشته ورزشی شامل فوتسال، بسکتبال، اسکیت، والیبال، دو و میدانی، آمادگی جسمانی و تنیس روی میز برنامه‌ریزی و در حال اجراست، تاکنون 6 هزار نفر در مرحله مقدماتی شرکت کردند.

این بانوان در قالب 628 تیم با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند که در این مرحله یک هزارو 150 مسابقه برگزار شده است.

کد مطلب 1500220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها