ادامه سازی؛ چاره فقر سوژه در هالیوود

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه در آستانه سال نوی میلادی فیلم هایی چون "شرلوک هلمز2"، "آلوین و چامپکینز2" و "دختری با خالکوبی اژدها" در تعقیب این فیلم حادثه ای هستند، اما همچنان فاصله خود را با این فیلم ها حفظ کرده است.

این فیلم را "برد برد" کارگردانی کرده و فلیمنامه آن نیز توسط "جاش اپل‌بائوم" به رشته تحریر درآمده است و بازیگرانی چون "تام کروز"، "جرمی رنر" و "سیمون پگ" در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

این در حالی است که ادامه سازی های بی محتوا همچنان در برنامه اصلی سینمای هالیوود قرار دارد و کمتر نشان های از خلاقیت‌های هنری در نگارش فیلمنامه‌های سینمایی شاهد هستیم.