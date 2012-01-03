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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

چهارمین ماموریت غیر ممکن/

ادامه سازی؛ چاره فقر سوژه در هالیوود

ادامه سازی؛ چاره فقر سوژه در هالیوود

در روزهای نخستین سال نوی میلادی، مردم امریکا به دیدن فیلم «ماموریت غیر ممکن4» روی آورده اند که داستانی تکراری و کلیشه ای دارد و در ادامه دنباله سازی های حجبم هالیوود، نشان از فقر ایده پردازی های جدید در این سینما دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه در آستانه سال نوی میلادی فیلم هایی چون "شرلوک هلمز2"، "آلوین و چامپکینز2" و "دختری با خالکوبی اژدها" در تعقیب این فیلم حادثه ای هستند، اما همچنان فاصله خود را با این فیلم ها حفظ کرده است.

این فیلم را "برد برد" کارگردانی کرده و فلیمنامه آن نیز توسط "جاش اپل‌بائوم" به رشته تحریر درآمده است و بازیگرانی چون "تام کروز"، "جرمی رنر" و "سیمون پگ" در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

این در حالی است که ادامه سازی های بی محتوا همچنان در برنامه اصلی سینمای هالیوود قرار دارد و کمتر نشان های از خلاقیت‌های هنری در نگارش فیلمنامه‌های سینمایی شاهد هستیم.

کد مطلب 1500221

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